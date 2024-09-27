Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что неоднократно рассказывал руководству и представителям МФКК, и даже требовал прозрачного расследования и исключения из состава Федерации.

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Красный крест отличился новым скандальным решением

Лубинец напомнил, что еще в апреле 2024 года МФКК создала Наблюдательную группу правления, которая в рамках такого расследования должна была исследовать деятельность российского Красного креста.

Омбудсман передал президенту МККК Кейт Форбс все подтверждения российских преступлений. Сейчас Федерация обнародовала отчет о деятельности российского Красного креста, где никаких преступлений "не заметили".

Более того, Федерация подтвердила оккупацию Россией украинских территорий и подтвердила, что российский Красный крест посещал временно оккупированные территории, хотя он должен работать только на своей территории.

Это нарушение устава Федерации со стороны РКХ, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями,

– подчеркнул украинский чиновник.

Кроме того, о том, что РКХ украл имущество украинского Красного креста во временно оккупированном Крыму и участие РКХ в депортации украинских детей на территорию России, в отчете не упомянули ни слова.

"Несмотря на то, что все эти данные имела Президент МФКК, они не учтены. В отчете также говорится о том, что российский Красный крест остается в МФКК, а руководитель – в правлении Федерации", – добавил Лубинец.

Поэтому он начинает кампанию информирования всех доноров, которые финансируют Федерацию. Международные партнеры должны обратить внимание, что они делают взносы на организацию, которая покрывает российские преступления.