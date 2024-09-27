Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що неодноразово розповідав керівництву та представникам МФЧХ, і навіть вимагав прозорого розслідування та виключення зі складу Федерації.

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Червоний хрест відзначився новим скандальним рішенням

Лубінець нагадав, що ще у квітні 2024 року МФЧХ створила Спостережну групу правління, яка у межах такого розслідування мала досліджувати діяльність російського Червоного хреста.

Омбудсман передав президенту МФЧХ Кейт Форбс усі підтвердження російських злочинів. Наразі Федерація оприлюднила звіт про діяльність російського Червоного хреста, де жодних злочинів "не помітили".

Ба більше, Федерація підтвердила окупацію Росією українських територій та підтвердила, що російський Червоний хрест відвідував тимчасово окуповані території, хоча він має працювати лише на своїй території.

Це порушення статуту Федерації з боку РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала "новаторськими підходами" та "гуманітарними" цілями,

– наголосив український посадовець.

Крім того, про те, що РЧХ вкрав майно українського Червоного хреста у тимчасово окупованому Криму та участь РЧХ у депортації українських дітей на територію Росії, у звіті не згадали жодного слова.

"Попри те, що всі ці дані мала Президент МФЧХ, вони не враховані. У звіті також йдеться про те, що російський Червоний хрест залишається у МФЧХ, а керівник – у правлінні Федерації", – додав Лубінець.

Тож він розпочинає кампанію інформування всіх донорів, які фінансують Федерацію. Міжнародні партнери мають звернути увагу, що вони роблять внески на організацію, яка покриває російські злочини.