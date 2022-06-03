Соответствующий процесс поможет организовать Минсоцполитики. Об этом журналистам 24 канала рассказали на прессбрифинге по поводу деятельности Красного Креста Украины в условиях войны.
Сколько денег получат украинцы
Один человек может рассчитывать на 2 500 гривен пособия в месяц . Общая сумма, направленная на эти выплаты украинцам, достигает 500 миллионов гривен.
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Соответствующая программа денежной поддержки охватит примерно миллион украинцев из уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны. Ранее министерство приступило к сбору заявок на выплаты через официальную платформу ЕПомощь.
Кроме этого, действуют и другие программы
Добавим, что сейчас работает правительственная программа поддержки для переселенцев, по которой каждому взрослому выплачивают 2 тысячи гривен, а на каждого ребенка выделяют по 3 тысячи гривен пособия. Также в Украине действуют программы от ООН, которые предусматривают по 2200 гривен на человека.
Прессбрифинг о деятельности Красного Креста Украины в условиях войны / Фото – 24 канала, Валентини Полищук
Как подать заявку через помощь
Кроме того, с 31 мая можно подать заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе есть помощь. Для этого следует заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета.
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