Соответствующий процесс поможет организовать Минсоцполитики. Об этом журналистам 24 канала рассказали на прессбрифинге по поводу деятельности Красного Креста Украины в условиях войны.

Сколько денег получат украинцы

Один человек может рассчитывать на 2 500 гривен пособия в месяц . Общая сумма, направленная на эти выплаты украинцам, достигает 500 миллионов гривен.

Важно Получить статус и помощь для внутренне перемещенных лиц теперь можно в Действии

Соответствующая программа денежной поддержки охватит примерно миллион украинцев из уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны. Ранее министерство приступило к сбору заявок на выплаты через официальную платформу ЕПомощь.

Кроме этого, действуют и другие программы

Добавим, что сейчас работает правительственная программа поддержки для переселенцев, по которой каждому взрослому выплачивают 2 тысячи гривен, а на каждого ребенка выделяют по 3 тысячи гривен пособия. Также в Украине действуют программы от ООН, которые предусматривают по 2200 гривен на человека.



Прессбрифинг о деятельности Красного Креста Украины в условиях войны / Фото – 24 канала, Валентини Полищук

Как подать заявку через помощь

Кроме того, с 31 мая можно подать заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе есть помощь. Для этого следует заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета.

Обратите внимание! Этот номер можно узнать в личном кабинете или приложении Банка, где открыт банковский счет человека.