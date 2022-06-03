2500 гривень на кожного одержувача

Розмір допомоги становитиме 2 500 грн на кожного одержувача на місяць. Загальна сума, яку планують видати –500 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час прес-брифінгу щодо діяльності Червоного Хреста України в умовах війни.

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Планується, що програма грошової підтримки охопить близько одного мільйона осіб із вразливих категорій населення України, які постраждали внаслідок війни. Організація процесу надання грошової допомоги організовується через Міністерство соціальноі політики.

І як відомо, наразі Міністерство розпочало збір заявок на виплату грошової допомоги через офіційну платформу ЄДопомога.

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Додамо, що наразі працює урядова програма підтримки для переселенців, яка передбачає виплати по 2 тис. грн на кожного дорослого та по 3 тис. грн на кожну дитину. Також в Україні діють програми від ООН, які передбачають виплати по 2200 грн на кожну особу.

Прес-брифінг щодо діяльності Червоного Хреста України в умовах війни / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Крім того, з 31 травня можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога. Для цього потрібно заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку. Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або у застосунку Банку, де відкритий банківський рахунок людини.