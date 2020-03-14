Красный Крест допустят к украинским пленным на оккупированных территориях – Ермак

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) получат доступ к украинским пленным, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Такое решение согласовали стороны на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет пресс-служба ОП.

Важно Это только декларация, – Ермак рассказал о скандальном документе, подписанном в Минске

Мы договорились в ТКГ о том, что к местам, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный Крест,

– сказал он.

Ермак также отметил, что решил лично принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы из-за того, что в течение трех месяцев многие из договоренностей, которых достигли президенты во время саммита нормандской четверки, не были выполнены. В частности и эта, о доступе к пленным.

Почему после заседания ТКГ возник скандал

После заседания, которое состоялось еще 11 марта, Андрея Ермака начали обвинять в договоренностях, которые могут легализовать боевиков на Донбассе.

Так, во время этой встречи обсуждалось создание консультативного совета, в который войдут украинские граждане и жители временно оккупированных территорий.

Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева политических решений". Раньше же противоположной стороной на переговорах была именно РФ.

Впрочем сам глава Офиса Президента заверил, что ни о какой легализации боевиков не может быть и речи. Мол, это будет лишь совещательная группа в политической подгруппе ТКГ.

Кроме того, на встрече обсудили передачу списков на обмен удерживаемыми лицами. Украинская сторона предложила новые участки для разведения сил и средств. Стороны также договорились об одновременном открытии контрольных пунктов в Золотом и Счастье.