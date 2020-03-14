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      Красный Крест допустят к украинским пленным на оккупированных территориях – Ермак

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      Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) получат доступ к украинским пленным, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

      Такое решение согласовали стороны на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет пресс-служба ОП.

      Важно Это только декларация, – Ермак рассказал о скандальном документе, подписанном в Минске

      Мы договорились в ТКГ о том, что к местам, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный Крест,
      – сказал он.

      Ермак также отметил, что решил лично принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы из-за того, что в течение трех месяцев многие из договоренностей, которых достигли президенты во время саммита нормандской четверки, не были выполнены. В частности и эта, о доступе к пленным.

      Почему после заседания ТКГ возник скандал

      • После заседания, которое состоялось еще 11 марта, Андрея Ермака начали обвинять в договоренностях, которые могут легализовать боевиков на Донбассе.
      • Так, во время этой встречи обсуждалось создание консультативного совета, в который войдут украинские граждане и жители временно оккупированных территорий.
      • Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева политических решений". Раньше же противоположной стороной на переговорах была именно РФ.
      • Впрочем сам глава Офиса Президента заверил, что ни о какой легализации боевиков не может быть и речи. Мол, это будет лишь совещательная группа в политической подгруппе ТКГ.

      Кроме того, на встрече обсудили передачу списков на обмен удерживаемыми лицами. Украинская сторона предложила новые участки для разведения сил и средств. Стороны также договорились об одновременном открытии контрольных пунктов в Золотом и Счастье.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Андрей Ермак Война на Донбассе Минские договоренности
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