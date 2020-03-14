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      Червоний хрест допустять до полонених українців на окупованих територіях, – Єрмак

      - Читать новость на русском
      Червоний хрест матиме доступ до полонених на окупованому Донбасі / president.gov.ua

      Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) отримають доступ до українських полонених, яких незаконно утримують на окупованих території Донецької та Луганської областей.

      Таке рішення узгодили сторони на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише преслужба ОП.

      Важливо Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську

      Ми домовилися в ТКГ про те, що до місць, де перебувають наші люди на непідконтрольних територіях, буде допущений Червоний Хрест,
      – сказав він.

      Єрмак також зазначив, що вирішив особисто взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи через те, що упродовж трьох місяців багато з домовленостей, яких досягли президенти під час саміту нормандської четвірки, не були виконані. Зокрема й ця, про доступ до полонених.

      Чому після засідання ТКГ виник скандал

      • Після засідання, яке відбулось ще 11 березня, Андрія Єрмака почали звинувачувати у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.
      • Так, під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.
      • Росія, вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.
      • Втім сам голова Офісу Президента запевнив, що про жодну легалізацію бойовиків не може бути й мови. Мовляв, це буде лише дорадча група у політичній підгрупі ТКГ.

      Крім того, на зустрічі обговорили передачу списків на обмін утримуваними особами. Українська сторона запропонувала нові діялнки для розведення сил і засобів. Сторони також домовились про одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Андрій Єрмак Війна на Донбасі Мінські домовленості
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