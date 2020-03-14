Червоний хрест допустять до полонених українців на окупованих територіях, – Єрмак

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) отримають доступ до українських полонених, яких незаконно утримують на окупованих території Донецької та Луганської областей.

Таке рішення узгодили сторони на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише преслужба ОП.

Важливо Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську

Ми домовилися в ТКГ про те, що до місць, де перебувають наші люди на непідконтрольних територіях, буде допущений Червоний Хрест,

– сказав він.

Єрмак також зазначив, що вирішив особисто взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи через те, що упродовж трьох місяців багато з домовленостей, яких досягли президенти під час саміту нормандської четвірки, не були виконані. Зокрема й ця, про доступ до полонених.

Чому після засідання ТКГ виник скандал

Після засідання, яке відбулось ще 11 березня, Андрія Єрмака почали звинувачувати у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.

Так, під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.

Росія, вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.

Втім сам голова Офісу Президента запевнив, що про жодну легалізацію бойовиків не може бути й мови. Мовляв, це буде лише дорадча група у політичній підгрупі ТКГ.

Крім того, на зустрічі обговорили передачу списків на обмін утримуваними особами. Українська сторона запропонувала нові діялнки для розведення сил і засобів. Сторони також домовились про одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.