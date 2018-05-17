Красный Крест передал на Донбасс 200 тонн гуманитарной помощи, – Госпогранслужба

Миссия Международного комитета Красного Креста направила на Донбасс 10 грузовиков с гуманитарной помощью. На временно оккупированную территорию волонтеры доставили продуктовые наборы.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд с временно оккупированных территорий проследовало 10 грузовиков с продуктовыми наборами и сульфат алюминием от Миссии Международного комитета Красного Креста,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что общей вес гуманитарной помощи составляет более 200 тонн.

Напомним, в прошлом году в ООН подсчитали, во сколько миллионов долларов обойдется гуманитарная помощь Донбассу. Бедные жители оккупированного Востока Украины в 2018 будут нуждаться в гуманитарной помощи по меньшей мере 187 миллионов долларов.