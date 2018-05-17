Червоний Хрест передав на Донбас 200 тонн гумдопомоги, – Держприкордонслужба

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила на Донбас 10 вантажівок із гуманітарною допомогою. На тимчасово окуповану територію волонтери доправили продуктові набори.

Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

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Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованих територій прослідувало 10 вантажівок з продуктовими наборами та сульфат алюмінієм від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальною вага гумдопомоги складає понад 200 тонн.

Нагадаємо, минулого року в ООН підрахували, у скільки мільйонів доларів обійдеться гумдопомога Донбасу. Бідні жителі окупованого Сходу України у 2018 потребуватимуть гуманітарної допомоги на щонайменше 187 мільйонів доларів.