Красный крест уже на этой неделе может получить доступ к оккупированному Донбассу

Во время встречи в нормандском формате в Париже президенты Украины и России договорились о доступе Красного креста к оккупированным частям Донбасса. В МИД Украины ожидают, что это произойдет уже на этой неделе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел в своем твиттере со ссылкой на заявление министра Вадима Пристайко в эфире телеканала "Украина 24".

К слову: В Минске не согласовали новый, а решили поддерживать объявленный ранее "режим тишины"

По мнению Пристайко, такой шаг будет означать прогресс в минском формате, который пока не наблюдается по другим направлениям.

Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе,

– заявил глава МИД.



О чем Украина и Россия договорились во время нормандской встречи / инфографика 24 канала