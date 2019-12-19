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      Красный крест уже на этой неделе может получить доступ к оккупированному Донбассу

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      Пристайко: ожидаем, что Красный крест уже на этой неделе получит доступ к ОРДЛО / Getty Images

      Во время встречи в нормандском формате в Париже президенты Украины и России договорились о доступе Красного креста к оккупированным частям Донбасса. В МИД Украины ожидают, что это произойдет уже на этой неделе.

      Об этом сообщает Министерство иностранных дел в своем твиттере со ссылкой на заявление министра Вадима Пристайко в эфире телеканала "Украина 24".

      К слову: В Минске не согласовали новый, а решили поддерживать объявленный ранее "режим тишины"

      По мнению Пристайко, такой шаг будет означать прогресс в минском формате, который пока не наблюдается по другим направлениям.

      Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе,
      – заявил глава МИД.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      О чем Украина и Россия договорились во время нормандской встречи / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Нормандская встреча 2019 Оккупированные территории Вадим Пристайко
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