Красный крест уже на этой неделе может получить доступ к оккупированному Донбассу
Во время встречи в нормандском формате в Париже президенты Украины и России договорились о доступе Красного креста к оккупированным частям Донбасса. В МИД Украины ожидают, что это произойдет уже на этой неделе.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел в своем твиттере со ссылкой на заявление министра Вадима Пристайко в эфире телеканала "Украина 24".
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По мнению Пристайко, такой шаг будет означать прогресс в минском формате, который пока не наблюдается по другим направлениям.
Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе,
– заявил глава МИД.
О чем Украина и Россия договорились во время нормандской встречи / инфографика 24 канала