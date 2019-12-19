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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Червоний хрест вже цього тижня може отримати доступ до окупованого Донбасу

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      Пристайко: очікуємо, що Червоний хрест вже цього тижня отримає доступ до ОРДЛО / Getty Images

      Під час зустрічі у нормандському форматі в Парижі президенти України і Росії домовилися про доступ Червоного хреста до окупованих частин Донбасу. У МЗС України очікують, що це станеться вже цього тижня.

      Про це повідомляє Міністерство закордонних справ у своєму твіттері з посиланням на заяву міністра Вадима Пристайка в ефірі телеканалу "Україна 24".

      До слова: У Мінську не погодили новий, а вирішили підтримувати оголошений раніше "режим тиші"

      На думку Пристайка, такий крок означатиме прогрес у мінському форматі, який поки не спостерігається за іншими напрямками.

      Розраховуємо, що вже цього тижня Червоний хрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі,
      – заявив глава МЗС.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      Про що Україна і Росія домовилися під час нормандської зустрічі / інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко Окуповані території Нормандська зустріч 2019 МЗС України
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