Червоний хрест вже цього тижня може отримати доступ до окупованого Донбасу

Під час зустрічі у нормандському форматі в Парижі президенти України і Росії домовилися про доступ Червоного хреста до окупованих частин Донбасу. У МЗС України очікують, що це станеться вже цього тижня.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ у своєму твіттері з посиланням на заяву міністра Вадима Пристайка в ефірі телеканалу "Україна 24".

До слова: У Мінську не погодили новий, а вирішили підтримувати оголошений раніше "режим тиші"

На думку Пристайка, такий крок означатиме прогрес у мінському форматі, який поки не спостерігається за іншими напрямками.

Розраховуємо, що вже цього тижня Червоний хрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі,

– заявив глава МЗС.



Про що Україна і Росія домовилися під час нормандської зустрічі / інфографіка 24 каналу