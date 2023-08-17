Еще в октябре 2022 года в сети получило огласку видео, на котором Красовский в эфире авторской программы говорит, что украинских детей нужно топить в реке Тисине, если те не желают оккупации собственного государства. В четверг, 17 августа стало известно об окончании расследования по данному факту и направлении дела в суд.

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Красовский хочет геноцида украинцев

Как пишут в Офисе генпрокурора, платформы, на которых Красовский распространял геноцидную риторику, смотрят многие. Только собственный канал пропагандиста на ютубе и телеграмм-канал насчитывает несколько сот тысяч подписчиков.

Расследованием установлено, что обвиняемый в одном из эфиров своей авторской программы публично призвал топить и сжигать украинских детей. Он настраивает российскую аудиторию против украинцев и призывает уничтожить украинский народ.

В то же время следует сказать, что была проведена экспертиза. Она как раз установила, что высказывания Красовского являются публичными призывами к геноциду украинцев.

Российский "журналист" Красовский призывает к геноциду украинских детей: смотрите видео

Обратите внимание! Пропагандиста обвиняют по части 2 статьи 442 Уголовного кодекса. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование проводили следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

У пропагандиста уже есть тюремный срок