Соответствующую информацию в Минцифре обнародовали 4 марта. Это произошло на 9 день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Война России против Украины: опровергаем фейки оккупантов – обновлено

В Минцифре посоветовали, как противостоять дезинформации

Сейчас в соцсетях и медиа много фейков и дезинформации. Все это враги делают для того, чтобы украинцы утратили веру в победу и опустили руки. Поэтому просим соблюдать правила, которые помогут вам выстоять во время информационной атаки оккупантов,

– призывали в Минцифры.

Там составили список действий каждого украинца:

пользоваться официальными источниками информации – их собрали по ссылке . А также по официальным страницам госслужащих и органов местного самоуправления;

– их собрали . А также по официальным страницам госслужащих и органов местного самоуправления; ни в коем случае не вестись на рекламные сообщения в соцсетях из псевдостраниц СБУ или других госведомств, ведь их публикует враг, чтобы втереться к вам в доверие;

или других госведомств, ведь их публикует враг, чтобы втереться к вам в доверие; не распространять информацию о перемещении украинских войск , ведь так вы сдаете наши войска врагу;

, ведь так вы сдаете наши войска врагу; распространять правду о войне, которую ведет Россия в своих соцсетях. Помните, они тоже являются информационным оружием против врага;

делать сообщения для своей аудитории в соцсетях, общаться со знакомыми администраторами групп и каналов в других странах и распространять информацию через них;

распространять правду среди россиян, поскольку там полностью ограничен доступ к правдивой информации;

поддерживать "гигиену своих устройств": блокировать устройства каждый раз после окончания работы, устанавливать приложения только с официальных сервисов, не пользоваться неизвестным Wi-Fi.

Защитите свои соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию,

– заявили в Минцифре.

Также самое главное – поддерживать дух нашей Армии!

"Пишите слова благодарности, ободряйте украинцев! Присоединяйтесь в ряды IT-армии Украины или в Интернет Войска", – призвали в Минцифры.

Как противостоять пропаганде в ютубе / Инфографика 24 канала

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