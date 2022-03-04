Відповідну інформацію у Мінцифри оприлюднили 4 березня. Це трапилось на 9 день війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Війна Росії проти України: спростовуємо фейки окупантів – оновлено
У Мінцифри порадили, як протистояти дезінформації
Зараз у соцмережах і медіа багато фейків та дезінформації. Усе це вороги роблять для того, щоб українці втратили віру в перемогу й опустили руки. Тож просимо дотримуватися правил, які допоможуть вам вистояти під час інформаційної атаки окупантів,
– закликали у Мінцифри.
Там склали список дій кожного українця:
- користуватись офіційними джерелами інформації – їх зібрали за посиланням. А також за офіційними сторінками держслужбовців та органів місцевого самоврядування;
- у жодному разі не вестись на рекламні дописи в соцмережах із псевдосторінок СБУ чи інших держвідомств, адже їх публікує ворог, щоб втертися вам у довіру;
- не поширювати інформацію про переміщення українських військ, адже так ви здаєте наші війська ворогу;
- поширювати правду про війну, яку веде Росія в Україні у своїх соцмережах. Пам'ятайте, вони теж є інформаційною зброєю проти ворога;
- робити дописи для своєї аудиторії в соцмережах, спілкуватимь зі знайомими адміністраторами груп та каналів в інших країнах та поширюйте інформацію через них;
- поширювати правду до росіян, оскільки там повністю обмежений доступ до правдивої інформації;
- підтримувати "гігієну своїх пристроїв": блокувати пристрої щоразу після закінчення роботи, встановлювати застосунки лише з офіційних сервісів, не користуватись невідомим Wi-Fi.
Захистіть свої соцмережі: встановлюйте складні паролі, не додавайте в друзі невідомі акаунти, увімкніть двоетапну автентифікацію,
– заявили у Мінцифри.
Також найголовніше – підтримувати дух нашої Армії!
"Пишіть слова подяки, підбадьорюйте українців! Долучайтеся до лав IT-армії України або до Інтернет Війська", – закликали у Мінцифри.
Як протистояти пропаганді в ютубі / Інфографіка 24 каналу
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