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      Кравченко назвал основные задачи для Объединенных сил на Донбассе

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      Основные задачи для Объединенных сил на Донбассе
      Кравченко назвав основні завдання для Об'єднаних сил / Фото 24 каналу

      Объединенные силы делают все, чтобы победить врага на Донбассе и заставить вооруженные формирования РФ соблюдать режим прекращения огня. Кроме того, главной задачей ОС на сегодня является сохранение жизни украинских военных и гражданских.

      Про головні завдання на сьогодні для Об'єднаних сил розповів командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко в інтерв'ю Укрінформу

      Важливо На окупованому Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів

      Найперше – це зберегти життя і здоров’я як українських солдат, так і цивільного населення. А ще – ні за яких умов не допустити втрати нашої території. Усі рішення командування ОС сфокусовані на досягнення найважливішої мети – здобуття перемоги над ворогом. І щодня, крок за кроком, ми працюємо в цьому напрямку,
      – наголосив Кравченко.

      За його словами, найперше українській армії потрібно змусити війська Росії дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо режиму припинення вогню. І для цього ЗСУ мають всі необхідні засоби та добре підготовлений особовий склад. Окрім того, українські бійці будуть жорстко реагувати на провокації бойовиків.

      "Жоден обстріл з боку ворога не залишиться безкарним. Українські захисники надають і, в разі необхідності, будуть надавати жорстку та рішучу відповідь на кожен злочинний факт ведення вогню противником", – додав командувач ООС.

      Також генерал-лейтенант відзначив, що Об'єднані сили зберігають сьогодні контроль над ситуацією на Донбасі, і це наближує Україну до повернення тимчасово окупованих територій і повного відновлення мирного життя мешканців Донеччини та Луганщини.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Владимир Кравченко Вооруженные силы Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости политики
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