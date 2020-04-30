Кравченко назвав основні завдання для Об’єднаних сил на Донбасі
Об'єднані сили роблять усе, аби перемогти ворога на Донбасі та змусити збройні формування РФ дотримуватись режиму припинення вогню. Окрім того, головним завданням ОС на сьогодні є збереження життя українських військових і цивільних.
Про головні завдання на сьогодні для Об'єднаних сил розповів командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко в інтерв'ю Укрінформу.
Важливо На окупованому Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів
Найперше – це зберегти життя і здоров’я як українських солдат, так і цивільного населення. А ще – ні за яких умов не допустити втрати нашої території. Усі рішення командування ОС сфокусовані на досягнення найважливішої мети – здобуття перемоги над ворогом. І щодня, крок за кроком, ми працюємо в цьому напрямку,
– наголосив Кравченко.
За його словами, найперше українській армії потрібно змусити війська Росії дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо режиму припинення вогню. І для цього ЗСУ мають всі необхідні засоби та добре підготовлений особовий склад. Окрім того, українські бійці будуть жорстко реагувати на провокації бойовиків.
"Жоден обстріл з боку ворога не залишиться безкарним. Українські захисники надають і, в разі необхідності, будуть надавати жорстку та рішучу відповідь на кожен злочинний факт ведення вогню противником", – додав командувач ООС.
Також генерал-лейтенант відзначив, що Об'єднані сили зберігають сьогодні контроль над ситуацією на Донбасі, і це наближує Україну до повернення тимчасово окупованих територій і повного відновлення мирного життя мешканців Донеччини та Луганщини.