15:04
30 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Кравченко назвав основні завдання для Об’єднаних сил на Донбасі

      -
      Основні завдання для Об’єднаних сил на Донбасі
      Кравченко назвав основні завдання для Об'єднаних сил / Фото 24 каналу

      Об'єднані сили роблять усе, аби перемогти ворога на Донбасі та змусити збройні формування РФ дотримуватись режиму припинення вогню. Окрім того, головним завданням ОС на сьогодні є збереження життя українських військових і цивільних.

      Про головні завдання на сьогодні для Об'єднаних сил розповів командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко в інтерв'ю Укрінформу

      Важливо На окупованому Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів

      Найперше – це зберегти життя і здоров’я як українських солдат, так і цивільного населення. А ще – ні за яких умов не допустити втрати нашої території. Усі рішення командування ОС сфокусовані на досягнення найважливішої мети – здобуття перемоги над ворогом. І щодня, крок за кроком, ми працюємо в цьому напрямку,
      – наголосив Кравченко.

      За його словами, найперше українській армії потрібно змусити війська Росії дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо режиму припинення вогню. І для цього ЗСУ мають всі необхідні засоби та добре підготовлений особовий склад. Окрім того, українські бійці будуть жорстко реагувати на провокації бойовиків.

      "Жоден обстріл з боку ворога не залишиться безкарним. Українські захисники надають і, в разі необхідності, будуть надавати жорстку та рішучу відповідь на кожен злочинний факт ведення вогню противником", – додав командувач ООС.

      Також генерал-лейтенант відзначив, що Об'єднані сили зберігають сьогодні контроль над ситуацією на Донбасі, і це наближує Україну до повернення тимчасово окупованих територій і повного відновлення мирного життя мешканців Донеччини та Луганщини.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Володимир Кравченко Збройні сили України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      28 квітня , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      сьогодні , 00:30 Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      Іван Яковина