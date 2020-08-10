Первый президент и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что готов сесть за стол переговоров с людьми из оккупированного Донбасса. Речь идет о гражданах, не участвовавших в войне, но живущих на оккупированных территориях.

Об этом Леонид Кравчук рассказал в интервью "Радио Свобода". По мнению Кравчука, люди с оккупированных территорий сейчас не требуют прекращения войны, поскольку не видят своей перспективы, но распознают в Украине врага.

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"Мы должны действовать таким образом, чтобы люди поверили. Ну, например: вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд – люди возвращаются и видят перспективу", – считает он.

Кравчук отметил, что жители оккупированных территорий вероятно думают, что у них есть перспектива в России, "но они ошибаются".

Я не исключаю того, что они боятся, что их запугали. Но они боятся, потому что не верят, что Украина их может защитить,

– отметил он.

С кем Кравчук готов сесть за стол переговоров

Леонид Кравчук заявил, что готов сесть за стол переговоров с гражданами с оккупированных территорий Донбасса.

Впрочем, речь идет не о боевиках, а о гражданах, работающих в вузах, школах, в общественных организациях. С ними Кравчук готов общаться.

Кроме того, как пояснил Кравчук, среди изменений в работе Трехсторонней контактной группы планируется введение туда "людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе".

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Он считает, что главное – это услышать тех людей, которые живут на Донбассе. По его мнению, для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание руководителей оккупационных администраций, но и людей, которые там живут.

Заметим, что такие люди уже являются участниками переговоров. Речь идет о журналистах Сергее Гармаше и Денисе Казанском, как представителей Донетчины, а также юристе Вадиме Горане и враче Константине Либстере – представителях Луганщины. Они являются переселенцами и приобщены к переговорному процессу в начале июня. Кого еще подразумевает Кравчук – пока загадка

"Мы должны действовать таким образом, чтобы люди поверили. Ну, например: вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд – люди возвращаются и видят перспективу", – подметил глава украинской делегации.

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