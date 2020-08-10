Кравчук готов вести переговоры с представителями оккупированных территорий Донбасса
Первый президент и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что готов сесть за стол переговоров с людьми из оккупированного Донбасса. Речь идет о гражданах, не участвовавших в войне, но живущих на оккупированных территориях.
Об этом Леонид Кравчук рассказал в интервью "Радио Свобода". По мнению Кравчука, люди с оккупированных территорий сейчас не требуют прекращения войны, поскольку не видят своей перспективы, но распознают в Украине врага.
Ранее Кравчук заявил, что есть 4 варианта полного перемирия на Донбассе: один из них – уступки
"Мы должны действовать таким образом, чтобы люди поверили. Ну, например: вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд – люди возвращаются и видят перспективу", – считает он.
Кравчук отметил, что жители оккупированных территорий вероятно думают, что у них есть перспектива в России, "но они ошибаются".
Я не исключаю того, что они боятся, что их запугали. Но они боятся, потому что не верят, что Украина их может защитить,
– отметил он.
С кем Кравчук готов сесть за стол переговоров
- Леонид Кравчук заявил, что готов сесть за стол переговоров с гражданами с оккупированных территорий Донбасса.
- Впрочем, речь идет не о боевиках, а о гражданах, работающих в вузах, школах, в общественных организациях. С ними Кравчук готов общаться.
- Кроме того, как пояснил Кравчук, среди изменений в работе Трехсторонней контактной группы планируется введение туда "людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе".
Как Кравчук хочет "возвращать доверие к Украине"
- Он считает, что главное – это услышать тех людей, которые живут на Донбассе. По его мнению, для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание руководителей оккупационных администраций, но и людей, которые там живут.
"Мы должны действовать таким образом, чтобы люди поверили. Ну, например: вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд – люди возвращаются и видят перспективу", – подметил глава украинской делегации.
"Убедим людей – Россия пойдет на встречу"
- По мнению Кравчука, главная проблема сейчас заключается в том, что жители Донбасса не видят перспективы в Украине. Они якобы думают, что у них есть перспектива в России. Впрочем, как говорит Кравчук, они ошибаются.
- Первый украинский президент считает, что для того, чтобы убедить Москву в вопросе Донбасса, нужно лишь желание Киева.
- По его мнению, нужно, чтобы люди, которые живут на оккупированных территориях или за их пределами, желали вернуться в Украину. Речь идет о 1 миллионе 700 тысячах человек.
- Вроде бы, когда это случится, "Москва услышит лучше и также будет идти навстречу людям". Кравчук добавил, что искренне верит в это.