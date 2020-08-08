Кравчук заявил, что есть 4 варианта полного перемирия на Донбассе: один из них – уступки
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал 4 варианта, которые можно использовать для полного прекращения огня на Донбассе.
Об этом Кравчук рассказал в эфире ObozTV и отметил, что ни одна сторона не может ставить ультиматумов.
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Какие варианты назвал Кравчук:
- переговоры;
- дискуссии;
- компромиссы;
- соответствующие уступки.
По последнему пункту Кравчук объяснил, что украинская сторона готова будет пойти на уступки только в одном случае – если и представители РФ будут делать шаги.
Он также пояснил, что украинская сторона будет требовать уважения к подписям, которые поставлены. "Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго", – сказал Кравчук.
Назначение Кравчука в ТКГ: что известно
- Возглавил украинскую делегацию в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук недавно – 30 июля. Таким образом он заменил Леонида Кучму, который возглавлял делегацию раньше.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера и министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- Стоит отметить, что сразу же после назначения Кравчук попал в скандал. Он дал интервью российской пропагандистке – ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевий.