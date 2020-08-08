Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал 4 варианта, которые можно использовать для полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом Кравчук рассказал в эфире ObozTV и отметил, что ни одна сторона не может ставить ультиматумов.

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Какие варианты назвал Кравчук:

переговоры;

дискуссии;

компромиссы;

соответствующие уступки.

По последнему пункту Кравчук объяснил, что украинская сторона готова будет пойти на уступки только в одном случае – если и представители РФ будут делать шаги.

Он также пояснил, что украинская сторона будет требовать уважения к подписям, которые поставлены. "Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго", – сказал Кравчук.

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