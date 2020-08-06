Новый глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Украина может инициировать создание и подписание нового Будапештского меморандума. Появление такого документа напрямую связано с переговорным процессом в Минске.

Если договоренности по Донбассу зайдут в тупик, то Украина будет инициировать подписание нового Будапештского меморандума. Об этом первый украинский президент и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал "Обозревателю".

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Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять его. Мы будем думать о новой редакции документа,

– сказал он о Будапештском формате и Будапештском меморандуме.

В частности, по мнению Кравчука, к документу должна присоединиться Германия как одна из ведущих стран Европы, Польша и другие страны.

Кравчук также отметил, что в обновленной версии Будапештского меморандума должна идти речь не только о "заявлениях и желаниях" , а о четком механизме реализации задекларированных в нем принципов.

"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", – добавил Кравчук.

Что такое Будапештский меморандум? Это международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины. Соглашение содержит пункты, предоставляющие гарантии суверенитета и безопасности Украины. Указанный меморандум является юридическим актом, вступившим в силу с момента подписания. Документ неоднократно подвергался критике, в частности, среди сторонников восстановления Украиной своего ядерного статуса. Во время аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Россия нарушила пункты этого меморандума.

Заметим, что к украинской делегации в ТКГ Кравчук присоединился совсем недавно – 30 июля. Там он заменил Леонида Кучму, который возглавлял делегацию ранее.