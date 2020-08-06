Новий глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук вважає, що Україна морже ініціювати створення і підписання нового Будапештського меморандуму. Поява такого документу напряму пов’язана з переговорним процесом у Мінську.

Якщо домовленості щодо Донбасу зайдуть у глухий кут, то Україна ініціюватиме підписання нового Будапештського меморандуму. Про це перший український президент і очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів "Обозревателю".

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Я думаю, ми будемо не оновлювати, а розширювати його. Ми будемо думати про нову редакцію документа,

– сказав він про будапештський формат і Будапештський меморандум.

Зокрема, на думку Кравчука, до документа повинна приєднатися Німеччина як одна з провідних країн Європи, Польща та інші країни.

Кравчук також наголосив, що в оновленій версії Будапештського меморандуму має йтися не лише про "заяви та бажання", а про чіткий механізм реалізації задекларованих у ньому принципів.

"Це питання не знімається з порядку денного, і ми будемо це ініціювати, якщо раптом все це зайде в глухий кут. Але я не вірю, що й далі буде цей глухий кут", – додав Кравчук.

Що таке Будапештський меморандум? Це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні. Зазначений меморандум є юридичним актом, що набрав чинності з моменту підписання.



Документ неодноразово піддавався критиці, зокрема, серед прихильників відновлення Україною свого ядерного статусу. Під час анексії Криму та окупації частини Донбасу Росія порушила пункти цього меморандуму.

Зауважимо, що до української делегації у ТКГ Кравчук приєднався зовсім недавно – 30 липня. Там він замінив Леоніда Кучму, який очолював делегацію раніше.