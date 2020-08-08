Кравчук заявив, що є 4 варіанти повного перемир'я на Донбасі: один з них – поступки
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав 4 варіанти, які можна використати для повного припинення вогню на Донбасі.
Про це Кравчук розповів в ефірі ObozTV і зазначив, що жодна сторона не може ставити ультиматумів.
Зверніть увагу Кравчук заговорив про новий Будапештський меморандум: у якому разі його можуть підписати
Які варіанти назвав Кравчук:
- переговори;
- дискусії;
- компроміси;
- відповідні поступки.
Щодо останнього пункту Кравчук пояснив, що українська сторона готова буде піти на поступки лише в одному випадку – якщо і представники РФ робитимуть кроки.
Він також пояснив, що українська сторона вимагатиме поваги до підписів, які поставлені. "Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир'я всерйоз і надовго", – сказав Кравчук.
Призначення Кравчука у ТКГ: що відомо
- Очолив українську делегацію у ТКГ перший президент України Леонід Кравчук нещодавно – 30 липня. У такий спосіб він замінив Леоніда Кучму, який очолював делегацію раніше.
- Серед найбільш імовірних нових керівників Володимир Зеленський назвав двох – віцепрем'єра і міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова, а також першого президента України Леоніда Кравчука.
- Варто зазначити, що одразу ж після призначення Кравчук потрапив у скандал. Він дав інтерв'ю російській пропагандистці – ведучій програми "60 хвилин" Ользі Скабєєвій.