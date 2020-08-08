Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав 4 варіанти, які можна використати для повного припинення вогню на Донбасі.

Про це Кравчук розповів в ефірі ObozTV і зазначив, що жодна сторона не може ставити ультиматумів.

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Які варіанти назвав Кравчук:

переговори;

дискусії;

компроміси;

відповідні поступки.

Щодо останнього пункту Кравчук пояснив, що українська сторона готова буде піти на поступки лише в одному випадку – якщо і представники РФ робитимуть кроки.

Він також пояснив, що українська сторона вимагатиме поваги до підписів, які поставлені. "Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир'я всерйоз і надовго", – сказав Кравчук.

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