Кравчук готовий вести переговори з представниками окупованих територій Донбасу
Перший президент і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з людьми з окупованого Донбасу. Йдеться про громадян, що не брали участь у війні, але живуть на окупованих територіях.
Про це Леонід Кравчук розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода". На думку Кравчука, люди з окупованих територій зараз не вимагають припинення війни, оскільки не бачать своєї перспективи, але розпізнають в Україні ворога.
Раніше Кравчук заявив, що є 4 варіанти повного перемир'я на Донбасі: один з них – поступки
"Ми повинні діяти таким чином, щоб люди повірили. Ну, наприклад: замість пустих розмов про статуси, про все інше ми пропонуємо ввести в цих областях стандарт вільної економічної зони. Якщо це буде прийнято, то люди одразу включаються в роботу, приходять інвестиції, відновлюються господарства, відновлюється зруйнований житловий фонд – люди повертаються і бачать перспективу", – вважає він.
Кравчук зауважив, що жителі окупованих територій ймовірно думають, що у них є перспектива в Росії, "але вони помиляються".
Я не виключаю того, що вони бояться, що їх залякали. Але вони бояться, тому що не вірять, що Україна їх може захистити,
– зазначив він.
З ким Кравчук готовий сісти за стіл переговорів
- Леонід Кравчук заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із громадянами з окупованих територій Донбасу.
- Втім, йдеться не про бойовиків, а про громадян, які працюють у ВНЗ, школах, у громадських організаціях. З ними Кравчук готовий спілкуватися.
- Крім того, як пояснив Кравчук, серед змін в роботі Тристоронньої контактної групи планується введення туди "людей або людини, який добре знає Донбас, який жив, працював на Донбасі".
Як Кравчук хоче "повертати довіру до України"
- Він вважає, що головне – це почути тих людей, які живуть на Донбасі. На його думку, для того, щоб встановити мир, треба знати не тільки бажання "керівників" окупаційних адміністрацій, а й людей, які там живуть.
"Ми повинні діяти таким чином, щоб люди повірили. Ну, наприклад: замість порожніх розмов про статуси, про все інше ми пропонуємо ввести в цих областях стандарт вільної економічної зони. Якщо це буде прийнято, то люди відразу включаються в роботу, приходять інвестиції, відновлюються господарства, люди повертаються і бачать перспективу", – підмітив глава української делегації.
"Переконаємо людей – Росія піде на зустріч"
- На думку Кравчука, головна проблема зараз полягає у тому, що жителі Донбасу не бачать перспективи в Україні. Вони нібито думають, що у них є перспектива в Росії. Втім, як каже Кравчук, вони помиляються.
- Перший український президент вважає, що для того, аби переконати Москву у питанні Донбасу, треба лише бажання Києва.
- На його думку, треба аби люди, які живуть на окупованих територіях або перебувають за їх межами, бажали повернутися в Україну. Йдеться про 1 мільйон 700 тисяч осіб.
- Начебто, коли це трапиться, "Москва почує краще і також буде йти назустріч людям". Кравчук додав, що щиро вірить у це.