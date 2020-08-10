Перший президент і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з людьми з окупованого Донбасу. Йдеться про громадян, що не брали участь у війні, але живуть на окупованих територіях.

Про це Леонід Кравчук розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода". На думку Кравчука, люди з окупованих територій зараз не вимагають припинення війни, оскільки не бачать своєї перспективи, але розпізнають в Україні ворога.

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"Ми повинні діяти таким чином, щоб люди повірили. Ну, наприклад: замість пустих розмов про статуси, про все інше ми пропонуємо ввести в цих областях стандарт вільної економічної зони. Якщо це буде прийнято, то люди одразу включаються в роботу, приходять інвестиції, відновлюються господарства, відновлюється зруйнований житловий фонд – люди повертаються і бачать перспективу", – вважає він.

Кравчук зауважив, що жителі окупованих територій ймовірно думають, що у них є перспектива в Росії, "але вони помиляються".

Я не виключаю того, що вони бояться, що їх залякали. Але вони бояться, тому що не вірять, що Україна їх може захистити,

– зазначив він.

З ким Кравчук готовий сісти за стіл переговорів

Леонід Кравчук заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із громадянами з окупованих територій Донбасу.

Втім, йдеться не про бойовиків, а про громадян, які працюють у ВНЗ, школах, у громадських організаціях. З ними Кравчук готовий спілкуватися.

Крім того, як пояснив Кравчук, серед змін в роботі Тристоронньої контактної групи планується введення туди "людей або людини, який добре знає Донбас, який жив, працював на Донбасі".

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Він вважає, що головне – це почути тих людей, які живуть на Донбасі. На його думку, для того, щоб встановити мир, треба знати не тільки бажання "керівників" окупаційних адміністрацій, а й людей, які там живуть.

Зауважимо, що такі люди вже є учасниками переговорів. Йдеться про журналістів Сергія Гармаша і Дениса Казанського, як представників Донеччини, а також юриста Вадима Горана і лікаря Костянтина Лібстера – представників Луганщини. Вони є переселенцями та долучені до переговорного процесу на початку червня. Кого ще має на увазі Кравчук – поки загадка

"Ми повинні діяти таким чином, щоб люди повірили. Ну, наприклад: замість порожніх розмов про статуси, про все інше ми пропонуємо ввести в цих областях стандарт вільної економічної зони. Якщо це буде прийнято, то люди відразу включаються в роботу, приходять інвестиції, відновлюються господарства, люди повертаються і бачать перспективу", – підмітив глава української делегації.

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