Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Леонид Кравчук может стать руководителем украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Первый президент Украины уже прокомментировал такую возможность.

Пока никаких предложений от Офиса президента не поступало, рассказал Леонид Кравчук в комментарии "Апострофу".

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Следовательно, отметил бывший глава государства, говорить о его назначении пока рано. Впрочем первый президент обещает подумать над такой возможностью.

Президент назвал мою кандидатуру, но лично мне не назвал. Поэтому когда назовет мне лично, пригласит меня в офис, – я буду думать, принимать решения.

Кроме того, первый президент прокомментировал и возможность назначения руководителем делегации Алексея Резинкова. В комментарии "Сегодня" он отметил, что это будет хорошим шагом.

"Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет замечательно", – сказал бывший глава государства.

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