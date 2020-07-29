Кравчук может возглавить ТКГ в Минске: реакция первого президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Леонид Кравчук может стать руководителем украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Первый президент Украины уже прокомментировал такую возможность.
Пока никаких предложений от Офиса президента не поступало, рассказал Леонид Кравчук в комментарии "Апострофу".
К слову Резников и Кравчук: Зеленский рассказал, кто может возглавить ТКГ в Минске вместо Кучмы
Следовательно, отметил бывший глава государства, говорить о его назначении пока рано. Впрочем первый президент обещает подумать над такой возможностью.
Президент назвал мою кандидатуру, но лично мне не назвал. Поэтому когда назовет мне лично, пригласит меня в офис, – я буду думать, принимать решения.
Кроме того, первый президент прокомментировал и возможность назначения руководителем делегации Алексея Резинкова. В комментарии "Сегодня" он отметил, что это будет хорошим шагом.
"Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет замечательно", – сказал бывший глава государства.
Ротации в украинской группе в Минске: коротко
- В последнее время руководителем украинской делегации на переговорах по Донбассу был второй президент Украины Леонид Кучма. Впрочем, 28 июля он решил покинуть переговорный процесс.
- Поэтому в Офисе Президента Украины сразу начали поиски нового кандидата, ведь переговоры важны – на них обсуждают возможный мир на украинской территории.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.