Президент України Володимир Зеленський заявив, що Леонід Кравчук може стати керівником української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську. Перший президент України вже прокоментував таку можливість.

Наразі жодних пропозицій з Офісу президента не надходило, розповів Леонід Кравчу у коментарі "Апострофу".

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Відтак, наголосив колишній глава держави, говорити про його призначення поки що зарано. Втім перший президент обіцяє подумати над такою можливістю.

Президент назвав мою кандидатуру, але особисто мені не назвав. Тому коли назве мені особисто, запросить мене в офіс,

– я буду думати, ухвалювати рішення.

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