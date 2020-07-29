Кравчук може очолити ТКГ у Мінську: реакція першого президента України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Леонід Кравчук може стати керівником української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську. Перший президент України вже прокоментував таку можливість.
Наразі жодних пропозицій з Офісу президента не надходило, розповів Леонід Кравчу у коментарі "Апострофу".
До слова Резніков і Кравчук: Зеленський розповів, хто може очолити ТКГ у Мінську замість Кучми
Відтак, наголосив колишній глава держави, говорити про його призначення поки що зарано. Втім перший президент обіцяє подумати над такою можливістю.
Президент назвав мою кандидатуру, але особисто мені не назвав. Тому коли назве мені особисто, запросить мене в офіс,
– я буду думати, ухвалювати рішення.
Ротації в українській групі в Мінську: коротко
- Останнім часом керівником української делегації на переговорах щодо Донбасу був другий президент України Леонід Кучма. Втім 28 липня він вирішив покинути переговорний процес.
- Відтак в Офісі Президента України одразу почали пошуки нового кандидата, адже переговори важливі – на них обговорюють можливий мир на українській території.
- Серед найбільш імовірних нових керівників Володимир Зеленський назвав двох – віцепрем'єра Олексія Резнікова, а також першого президента України Леоніда Кравчука.