Первый украинский президент Леонид Кравчук эмоционально обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он призвал его прекратить кровопролитие и отметил, что история еще не оправдывала таких поступков.

Об этом Кравчук рассказал в интервью белорусскому "Радио Свобода".

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Так, Кравчук призвал Лукашенко прекратить насилие, потому что, по его мнению, "никто не избежит самого серьезного наказание за это преступление".

Параллель с Украиной

Так, первый украинский президент вспомнил, какие сильные эмоции у него вызвали окровавленные люди на Майдане в Киеве в 2014 году.

"Я проснулся утром в Киеве в 2014 году, и все телеканалы показывали, как силовики бьют мирных людей, студентов, просто людей, которые вышли протестовать. Я собственными глазами видел, как кровавые, избитые люди бежали в разные стороны. Это произвело мне невероятное впечатление", – вспомнил он.

Кравчук рассказал, что из-за этого события в Беларуси он воспринимает через призму увиденного им в 2014 году дома в Украине.

Исходя из того, что я пережил, я хотел бы обратиться к белорусской власти: остановись. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Ни одно доказательство, ни убеждения, ни один пример в истории не смог оправдать кровопролитие,

– подчеркнул он.

Кравчук также рассказал, что его отец похоронен в Беларуси, поэтому эта земля ему почти как родная.

"Я очень переживаю. Я уже не оцениваю ничего, даже не возмущаюсь, я просто прошу, умоляю... Как близкое государство, как народ, который понимает все глубоко, потому что пережил это. Власти, остановите силовиков, потому что если вы разжигаете ненависть, это может закончиться очень плохо", – добавил он.

О мирном протесте

Кроме того, Кравчук выразил большую благодарность белорусским женщинам, которые создают цепи единства в Беларуси и выходят с мирными протестами. Он говорил, что они "защищают жизнь".

О России

Также в контексте протестных событий Кравчук вспомнил Россию.

"Хочу верить, что Россия не будет поддерживать насилие, которое происходит. Потому что это увидит весь мир. Потому что тогда Россия возьмет на себя большую ответственность перед человечеством, миром, демократией и свободой. Я надеюсь, что этого не произойдет", – сказал Кравчук.