Перший український президент Леонід Кравчук емоційно звернувся до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він закликав його припинити кровопролиття і зазначив, що історія ще не виправдовувала таких вчинків.

Про це Кравчук розповів в інтерв’ю білоруському "Радіо Свобода".

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Так, Кравчук закликав Лукашенка припинити насильство, бо, на його думку, "ніхто не уникне найвищого покарання за цей злочин".

Паралель з Україною

Так, перший український президент пригадав, які сильні емоції в нього викликали закривавлені люди на Майдані у Києві у 2014 році.

"Я прокинувся вранці у Києві у 2014 році, і всі телеканали показували, як силовики б’ють мирних людей, студентів, просто людей, які вийшли протестувати. Я на власні очі бачив, як криваві, побиті люди бігли в різні боки. Це справило на мене неймовірне враження", – пригадав він.

Кравчук розповів, що через це події в Білорусі він сприймає через призму побаченого ним у 2014 році вдома, в Україні.

Виходячи з того, що я пережив, я хотів би звернутися до білоруської влади: зупинись. Президент Лукашенко, припиніть кровопролиття! Жоден доказ, жодне переконання, жоден приклад в історії не зміг виправдати кровопролиття,

– наголосив він.

Кравчук також розповів, що його батько похований у Білорусі, тому ця земля йому майже, як рідна.

"Я страшенно переживаю. Я вже не оцінюю нічого, навіть не обурююся, я просто прошу, благаю… Як близьку державу, як народ, що розуміє все глибоко, бо пережив це. Владо, зупиніть силовиків, бо якщо ви розпалюєте ненависть, це може закінчитися дуже погано", – додав він.

Про мирний протест

Окрім того, Кравчук висловив неабияку вдячність білоруським жінкам, що створюють ланцюги єдності в Білорусі і виходять з мирними протестами. Він казав, що вони "обороняють життя".

Про Росію

Також у контексті протестних подій Кравчук пригадав Росію.

"Хочу вірити, що Росія не підтримуватиме насильство, яке відбувається. Бо це побачить увесь світ. Бо тоді Росія візьме на себе велику відповідальність перед людством, світом, демократією та свободою. Я сподіваюсь, що цього не станеться", – сказав Кравчук.