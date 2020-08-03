Под ехидные комментарии Фейсбука действующая власть обрастает заслуженными фигурами из прошлого.

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Тенденция к старению Зе-команды

Трудно поверить, что речь идет о той самой власти, которая год назад ассоциировалась с политической и кадровой молодостью. О власти, которая летом 2019-го собирала незрелых народных избранников в Трускавце и хвалилась самым юным правительством в истории независимой Украины. Причем тенденция к старению Зе-команды наметилась не сегодня, а как минимум пять месяцев назад, когда гарант поспешно распрощался с Алексеем Гончаруком и министрами-младореформаторами.

Причудливая смена поколений вспять для постсоветской политики не внове: в 1990-х наши соседи тоже меняли Гайдара на Черномырдина, а Кириенко – на Примакова. Но при президенте Зеленском, пришедшем на Банковую из другого мира и олицетворявшем политическую альтернативу, этот тренд смотрится особенно показательно.

Почему президент променял новых на старых?

Изначальная молодость украинского руководства была тесно связана с курсом на взлом системы. От соратников Зе не требовался многолетний опыт и знакомство с существующими правилами, поскольку новая власть собиралась действовать в обход этих правил.

Ошеломительные победы Зеленского и "Слуги народа" на выборах, одержанные вопреки всей прежней политической логике, как будто свидетельствовали об успехе. Многим казалось, что дерзкая молодежь действительно взломала привычную постсоветскую Украину, косную и неповоротливую.

Увы, вскоре обнаружилось, что вроде бы взломанная система не поддается полноценному контролю и управлению. Президент Зе уподобился угонщику, проникшему в салон авто, но не сумевшему завести машину и тронуться с места. Движение вперед требовало дальнейшего, более глубокого взлома – с перезагрузкой всех государственных механизмов. А такой взлом предполагал продуманную стратегию и незаурядные личностные качества, коих не оказалось ни у гаранта, ни у его молодого окружения.

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И тогда Владимир Александрович озаботился поиском ключей, фактически отвергнув саму идею взлома. Теперь полагаться на молодежь бессмысленно: ключами от постсоветской Украины у нее не разживешься. Ключи – у старой гвардии. У стреляных политических воробьев и тертых кадровых калачей. У людей, знакомых с тайными пружинами, секретными рычагами и скрытыми возможностями системы. Они способны кое-как поддерживать изношенный государственный мотор в рабочем состоянии, хотя с их умениями и навыками в светлое будущее не уедешь. Но, похоже, именно эта публика будет и впредь пополнять кадровый резерв Зе-власти.

По иронии судьбы, идеальной кандидатурой в новых условиях выглядит Петр Порошенко. Человек, знающий систему как свои пять пальцев. Седовласый ветеран, строивший карьеру при Кучме, при Ющенко, при Януковиче, при себе самом – и неплохо смотревшийся бы на высоких постах при своем преемнике. Способности Петра Алексеевича к политической мимикрии общеизвестны: ПАП без труда убедил бы собственных поклонников, что подставить плечо Зе-президенту можно и нужно. И, право, немного жаль, что личные фобии Зеленского не позволяют надеяться на такой захватывающий поворот событий.