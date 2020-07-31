Журналист Денис Казанский, который привлечен украинской стороной в ТКГ как представитель отдельных районов Донецкой области, заявил, что ему сложно представить компромиссы в Минске, о которых говорил новоназначенный глава украинской делегации Леонид Кравчук. Да и само назначение Кравчука на такую должность он называет непонятным действием.

Об этом Казанский написал на своей странице в фейсбук. Он отметил, что компромиссы в переговорах с Россией обычно вызывают волну негодования у украинцев.

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Мне сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не понятен. Единственное, что могу сказать – должность эта номинальная,

– отметил он.

Так, журналист отметил, что за время своей работы в ТКГ не сталкивался с предшественником Кравчука на этой должности – Леонидом Кучмой.

Вместе с тем, как будет с Кравчуком, он сказать пока не может, впрочем, обнадеживает: подписать ничего такого, с чем не согласилось бы руководство страны, украинская делегация в Минске не сможет.

Он также обратил внимание на слова Кравчука о "компромиссах во время переговоров" и уточнил – Украина шла на них не раз.

"А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ – будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", – подытожил он.

Что сказал Кравчук о компромиссах в переговорах

Кравчук после своего назначения главой украинской делегации в ТКГ заявил, что видит своей миссией "закончить войну на Донбассе".

Он дословно заявил следующее: "Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы... Компромиссы – как управлять ситуацией".

Вместе с тем, он добавил, что есть вещи, которые компромиссам не поддаются, а это – "суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ".

Что касается компромиссов по поводу статуса Донбасса, то Кравчук заявил, что будет выступать за переход "к конкретным действиям" в этом вопросе.

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