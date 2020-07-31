Дія, сенс якої незрозумілий до кінця, – Казанський про призначення Кравчука в ТКГ
Журналіст Денис Казанський, що залучений українською стороною до роботи в ТКГ як представник окремих районів Донецької області, заявив, що йому складно уявити компроміси в Мінську, про які говорив новопризначений голова української делегації Леонід Кравчук. Та й саме призначення Кравчука на таку посаду він називає незрозумілою дією.
Про це Казанський написав на своїй фейсбук-сторінці. Він зауважив, що компроміси у переговорах з Росією зазвичай викликають хвилю обурення в українців.
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Мені складно коментувати призначення Леоніда Кравчука в ТКГ, як буває складно коментувати будь-яку дію, сенс якої до кінця не зрозумілий. Єдине, що можу сказати – посада ця номінальна,
– зауважив він.
Так, журналіст наголосив, що за час своєї роботи в ТКГ не стикався з попередником Кравчука на цій посаді – Леонідом Кучмою.
Водночас, як буде з Кравчуком, він сказати поки що не може, втім, обнадіює: підписати нічого такого, з чим не погодилося б керівництво країни, українська делегація в Мінську не зможе.
Він також звернув увагу на слова Кравчука про "компроміси під час переговорів" та уточнив – Україна йшла на них не раз.
"А на які компроміси за цей час пішла Росія і її окупаційна адміністрація? Хтось може назвати хоч один крок, який був зроблений ними назустріч Україні? Позиція росіян і їх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах в ТКГ – буде або так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації", – підсумував він.
Що сказав Кравчук про компроміси в переговорах
- Кравчук після свого призначення главою української делегації в ТКГ заявив, що бачить своєю місією "закінчити війну на Донбасі".
- Він дослівно заявив таке: "Така в мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси… Компроміси – як управляти ситуацією".
- Водночас, він додав, що є речі, які компромісам не піддаються, а це – "суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів".
- Щодо компромісів з приводу статусу Донбасу, то Кравчук заявив, що виступатиме за перехід "до конкретних дій" у цьому питанні.
Що ще Кравчук сказав після свого призначення в ТКГ: відео