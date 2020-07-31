Журналіст Денис Казанський, що залучений українською стороною до роботи в ТКГ як представник окремих районів Донецької області, заявив, що йому складно уявити компроміси в Мінську, про які говорив новопризначений голова української делегації Леонід Кравчук. Та й саме призначення Кравчука на таку посаду він називає незрозумілою дією.

Про це Казанський написав на своїй фейсбук-сторінці. Він зауважив, що компроміси у переговорах з Росією зазвичай викликають хвилю обурення в українців.

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Мені складно коментувати призначення Леоніда Кравчука в ТКГ, як буває складно коментувати будь-яку дію, сенс якої до кінця не зрозумілий. Єдине, що можу сказати – посада ця номінальна,

– зауважив він.

Так, журналіст наголосив, що за час своєї роботи в ТКГ не стикався з попередником Кравчука на цій посаді – Леонідом Кучмою.

Водночас, як буде з Кравчуком, він сказати поки що не може, втім, обнадіює: підписати нічого такого, з чим не погодилося б керівництво країни, українська делегація в Мінську не зможе.

Він також звернув увагу на слова Кравчука про "компроміси під час переговорів" та уточнив – Україна йшла на них не раз.

"А на які компроміси за цей час пішла Росія і її окупаційна адміністрація? Хтось може назвати хоч один крок, який був зроблений ними назустріч Україні? Позиція росіян і їх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах в ТКГ – буде або так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації", – підсумував він.

Що сказав Кравчук про компроміси в переговорах

Кравчук після свого призначення главою української делегації в ТКГ заявив, що бачить своєю місією "закінчити війну на Донбасі".

Він дослівно заявив таке: "Така в мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси… Компроміси – як управляти ситуацією".

Водночас, він додав, що є речі, які компромісам не піддаються, а це – "суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів".

Щодо компромісів з приводу статусу Донбасу, то Кравчук заявив, що виступатиме за перехід "до конкретних дій" у цьому питанні.

Що ще Кравчук сказав після свого призначення в ТКГ: відео