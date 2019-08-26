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      Кравчук ложится спать с пистолетом

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      Леонид Кравчук признался, что спит с пистолетом
      Леонид Кравчук признался, что спит с пистолетом / Getty Images

      Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что не чувствует себя в безопасности. Поэтому политик ложась спать, кладет на тумбочку свой пистолет.

      "Сейчас я чувствую не только опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому", – рассказал Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

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      Он признался, что если не достал пистолет с тумбочки и не положил его рядом, не может заснуть.

      Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает,
      – рассказал Кравчук.

      Как Леонид Кравчук стал президентом Украины
      Перед тем, как возглавить государство, Кравчук был сначала народным депутатом нескольких созывов и главой парламента. В августе 1991 года Кравчук покинул ряды КПУ и баллотировался на пост президента как беспартийный. Его поддержали как активисты запрещенной в то время компартии (их выдвиженец Александр Ткаченко снял свою кандидатуру в пользу Кравчука), так и часть национал-демократов, которые рекламировали Кравчука как "отца независимости".

      Кравчук победил уже в первом туре, получив более 60% голосов. Главный его оппонент от демократических сил Вячеслав Чорновол набрал 23,27% голосов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Леонид Кравчук
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