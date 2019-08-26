Кравчук лягає спати з пістолетом

Перший президент України Леонід Кравчук розповів, що не почувається в безпеці. Тож політик лягаю спати і кладе на тумбочку свій пістолет.

"Зараз я відчуваю не те що небезпеку, а якусь загрозу. Я навіть не можу її пояснити. Ось я лягаю спати і в мене на тумбочці завжди зі мною мій пістолет. Завжди. Я вже звик до цього", – розповів Кравчук в ефірі на телеканалу NewsOne.

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Він зізнався, що якщо не дістав пістолет з тумбочки і не поклав його поруч, то не може заснути.

Знаю, якщо хтось щось захоче зробити, то що цей пістолет у моїх руках може дати? Але він мене заспокоює,

– розповів Кравчук.

Як Леонід Кравчук став президентом УкраїниПеред тим, як очолити державу, Кравчук був спершу народним депутатом кількох скликань та головою парламенту. У серпні 1991 Кравчук покинув лави КПУ і балотувався на посаду президента як безпартійний. Його підтримали як активісти забороненої на той час компартії (їхній висуванець Олександр Ткаченко зняв свою кандидатуру на користь Кравчука), так і частина націонал-демократів, які рекламували Кравчука як "батька незалежності".



Кравчук переміг уже в першому турі, отримавши понад 60 % голосів. Головний його опонент від демократичних сил В'ячеслав Чорновіл набрав 23,27 % голосів.