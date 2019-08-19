Кравчук вспомнил, что предшествовало запрету Коммунистической партии в 1991 году

В Украине 30 августа 1991 года, в период распада Советского Союза, издали указ, запрещающий деятельность Коммунистической партии.

В эксклюзивном интервью 24 каналу первый президент независимой Украины Леонид Кравчук рассказал, что этому предшествовало.

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По его словам, Коммунистическая партия Украины официально поддержала ГКЧП. Борис Ельцин был против в целом, на местах это воспринимали, как переворот, который хочет вернуть назад те маленькие демократические завоевания, которые только начали тлеть.

Это стало причиной того, что мы решили запретить Коммунистическую партию. Важна еще одна вещь – это тянулось не один день, были острые обсуждения, дискуссии. Никто из коммунистов не пришел под Верховную Раду, чтобы даже попытаться защитить Коммунистическую партию,

– подчеркнул Леонид Кравчук.

ГКЧП – организация, созданная 18 августа 1991 года с целью сохранения СССР путем устранения от власти президента, действия которого участники комитета рассматривали как неконституционные. Президента Михаила Горбачева изолировали и сообщили, что он не может выполнять свои обязанности из-за плохого состояния здоровья.

Как Украина обрела независимость в 1991 году?

Основные события, которые в итоге таки подарили нам независимость, случились в 1989-1991 годах. С 80-х годов позиции СССР сильно пошатнулись. Империя проиграла гонку Штатам по вооружению, война в Афганистане и Чернобыльская катастрофа сильно подорвали мощь Союза.

Последний генсек Горбачев объявил "перестройку". Но перестраиваться было уже поздно. Подполье, почувствовав, что власть ослабила хватку, взялось активно продвигать идею развала СССР и предоставления независимости странам соцлагеря. С 90-го года одна за другой страны, которые входили в Союз, начинают выходить с протестами.

Пока Горбачев медленно обдумывал, что делать, и фактически вел к распаду СССР, 19 августа 1991 года произошла попытка государственного переворота, вошедшая в историю как "Августовский путч". Часть правящей элиты при поддержке силового блока хотела отстранить Горбачева от власти. Управлять страной должен был ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). Это была последняя попытка спасти советскую империю.

Украину всколыхнули протесты

В это время в Москве сопротивление ГКЧП возглавил тогдашний президент России Борис Ельцин. Среди борцов за демократию в Москве было и немало украинцев. Протестующие буквально перекрыли движение танков. 22 августа замысел мятежников провалился.

16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Этот документ дал нам возможность через год объявить собственную независимость. Через 2 дня после провала путча, 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический документ — Акт провозглашения независимости Украины. Абсолютное большинство депутатов поддержали закон.

Больше о переломных моментах в истории Украины смотрите в программе "Независимость: как это было", которая выйдет в 21:30.