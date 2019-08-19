Кравчук згадав, що передувало забороні Комуністичної партії у 1991 році

В Україні 30 серпня 1991 року, у період розпаду Радянського Союзу, видали указ, який забороняв діяльність Комуністичної партії.

В ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу перший президент незалежної України Леонід Кравчук розповів, що цьому передувало.

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За його словами, Комуністична партія України офіційно підтримала ДКНС (ГКЧП — рос.). Борис Єльцин був проти нього в цілому, на місцях це сприймали, як переворот, який хоче повернути назад ті маленькі демократичні завоювання, які тільки почали жевріти.

Це стало причиною, що ми вирішили заборонити Комуністичну партію. Важлива ще одна річ – це тягнулося не один день, були гострі обговорення, дискусії. Ніхто з комуністів не прийшов під Верховну Раду, щоб навіть спробувати захистити Комуністичну партію,

– наголосив Леонід Кравчук.

ДКНС – організація, створена 18 серпня 1991 року з метою збереження СРСР шляхом усунення від влади президента, дії якого учасники комітету розглядали як неконституційні. Президента Михайла Горбачова ізолювали та повідомили, що він не може виконувати свої обов'язки через поганий стан здоров'я.

Як Україна здобула незалежність у 1991 році?

Основні події, які в підсумку таки подарували нам незалежність, трапилися у 1989-1991 роках. З 80-х років позиції СРСР сильно похитнулися. Імперія програла гонку Штатам щодо озброєння, війна в Афганістані та Чорнобильська катастрофа сильно підірвали міць Союзу.

Останній генсек Горбачов оголосив перебудову, більш відому як "перестройка". Але перебудовуватися було вже пізно. Підпілля, відчувши, що влада послабила хватку, взялося активно просувати ідею розвалу СРСР та надання незалежності країнам соцтабору. З 90-го року одна за одною країни, які входили до Cоюзу, починають виходити з протестами.

Поки Горбачов повільно обдумував, що робити, і фактично вів до розпаду СРСР, 19 серпня 1991 року відбулася спроба державного перевороту, яка увійшла в історію як "Cерпневий путч". Частина правлячої еліти за підтримки силового блоку хотіла усунути Горбачова від влади. Керувати країною мав ДКНС (Державний комітет з надзвичайного стану). Це була остання спроба врятувати радянську імперію.



Україну сколихнули протести

У цей час в Москві опір ДКНС очолив тодішній президент Росії Борис Єльцин. Серед борців за демократію у Москві було й чимало українців. Протестувальники буквально перекрили рух танків. 22 серпня задум заколотників провалився.

16 липня 1990 року Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цей документ дав нам змогу через рік оголосити власне незалежність. За 2 дні після провалу путчу, 24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла історичний документ — Акт проголошення незалежності України. Абсолютна більшість депутатів підтримала закон.

Більше про переломні моменти в історії України дивіться в програмі "Незалежність: як це було", яка вийде о 21:30.