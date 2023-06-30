К слову, в этой категории побеждают "креативные инициативы, которые влияют на мир и делают его лучше". Об этом сообщает 24 Канал.

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Почему эта награда важна для Украины

"Украинский свидетель" реализовал проект Wikitruth благодаря совместным усилиям из Publicis Groupe Belgium и Publicis Groupe Ukraine. Кроме Каннского фестиваля, проект получил награды и на других креативных конкурсах: Clio Awards, One Show, украинский КМФР.

Разработчики проекта объясняют, что в России Википедию ежемесячно посещают 10,9 миллионов уникальных пользователей. Так родилась идея разместить на этом ресурсе фотографии о разрушении украинских городов оккупантами. В этом и состоит суть проекта Wikitruth.

Ранее мы писали, что цель проекта – донести правду о войне в Украине до россиян, находящихся в информационном вакууме. На территории страны-оккупантки заблокированы фейсбук и инстаграммы, а твиттер – страдает от жесткой цензуры.

Идея использовать Википедию, неподцензурную российским властям, сработала: это было замечено в Кремле. Впоследствии русские боты начали удалять реальные фотографии украинских городов. Тогда Украинскому Свидетелю пришлось мобилизовать мировое вики-сообщество и самых влиятельных редакторов Википедии, чтобы преодолеть это сопротивление.

По словам криэйторов, это дало впечатляющие результаты:

Количество редакторов Википедии, доносящих правду о России, выросло вдвое: если в 2021 году их было 485, то в 2022 – уже 850;

Количество сделанных ими редактирования возросло более чем вдвое: 1247 редактирований в 2021 году и 2672 в 2022;

Общее количество российских зрителей, увидевших правду на этих страницах, выросло на 242%: 3,9 миллиона в 2021 году и 13,3 миллиона в 2022 году.

Проект Wikitruth / Скриншот

Справочно. Ukrainian Witness – это неправительственная организация, которая привлекает внимание к войне в Украине во всем мире, а также направлена на помощь жителям Российской Федерации противостоять дезинформации и российской пропаганде.