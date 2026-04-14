После ухода Орбана: получит ли Украина кредит на 90 миллиардов от Евросоюза

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро. Будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что не видит причин пересматривать договоренность, которая была достигнута на уровне Евросоюза, что Будапешт не будет участвовать в финансировании.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок озвучил 24 Каналу мнение, что таким образом Петер Мадьяр показывает, что не будет следовать политике Виктора Орбана. Аналитик оптимистично настроен относительно предоставления кредита для Украины.

Читайте также Мадьяр хочет денег от ЕС: что будет с кредитом Украине и санкциями против России

О чем свидетельствует заявление Мадьяра?

Есть информация, что Украина получит первый транш кредита в 90 миллиардов во втором полугодии 2026 года. Валерий Клочок отметил, что была надежда, что это будет в июне. Однако главное, чтобы Украина получила средства. По состоянию на сейчас прогнозы оптимистичные. Петер Мадьяр говорит о том, что не видит оснований пересматривать решение, что Венгрия не будет участвовать в финансировании.

Он здесь перекладывает ответственность на Орбана. Орбан пообещал Украине кредит. "Почему я должен отказывать Украине?". Потому что он говорит, что будет политиком, который будет исповедовать последовательность в своих заявлениях и решениях. Менять их каждые два-три часа он не собирается. Таким образом он указывает, что политику Орбана он исповедовать не будет,

– сказал аналитик.

Это средства, которые предусмотрены в бюджете на два года, 2026 и 2027. Они должны быть переведены после того, как будут выпущены соответствующие евробонды. Кредит связан с голосованием законопроектов о евроинтеграционных шагах Украины и об обязательствах перед Международным валютным фондом. Законопроекты, касающиеся сотрудничества с МВФ, еще не проголосованы окончательно. Там было голосование в первом чтении. Однако это не катастрофа.

Самый главный нюанс, что эти 90 миллиардов евро нам не надо возвращать. Они не лягут дополнительной нагрузкой на наш бюджет. Потому что это хоть и кредит, но репарационный. Мы его будем погашать исключительно после того, как россияне выплатят нам репарации. А это может произойти не так быстро. Поэтому я довольно оптимистично настроен относительно этих средств,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Кредит в 90 миллиардов евро для Украины: главное