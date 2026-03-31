24 Канал Новости Украины Украина затягивает подготовку к следующей зиме из-за блокирования кредита ЕС, – Зеленский
31 марта, 21:52
Украина затягивает подготовку к следующей зиме из-за блокирования кредита ЕС, – Зеленский

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Президент Зеленский заявил, что подготовка к отопительному сезону в Украине задерживается из-за блокирования кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро.
  • Он намекнул, что задержка связана с действиями премьер-министра Венгрии, которые угрожают энергетической безопасности Украины и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка к следующему отопительному сезону должна была стартовать еще в марте. Этот процесс задержался из-за блокирования финансовой помощи от ЕС в размере 90 миллиардов евро.

Об этом сообщают "Новости.Live".

Смотрите также Зеленский призвал Европу установить четкие сроки вступления Украины в ЕС: что говорит Каллас

Как задержка кредита ЕС мешает Украине?

Украина уже потеряла часть времени, необходимого для подготовки к зиме, из-за затягивания с принятием соответствующего решения.

Это происходит из-за того, что одно лицо в Европе встало против целой Европы просто для того, чтобы удовлетворить Москву. И все это видят сегодня. Есть доказательства того, что это лишь сделки с Москвой, 
– заявил президент.

Вероятно, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

По словам президента, такие действия не только вредят Украине, но и создают риски для энергетической и общей безопасности всей Европы.

Украина может получить альтернативное финансирование от Евросоюза

  • Брюссель предложил Украине альтернативный путь получения бюджетной помощи через принятие Верховной Радой 11 законов.

  • Эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для страны финансирование до 4 миллиардов евро. В случае выполнения требований ЕС, эти средства Украина получит даже без единодушия всех членов блока.