Кредит от Франции: на что Украина потратит 64 миллиона евро

Кабмин одобрил проект рамочного межправительственного соглашения с Францией. Согласного этому проекту Украина получит 64 миллиона евро на возобновление поставок питьевой воды в Мариуполь. Документ подписал уполномоченный министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета на официальном сайте.

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Этот документ предусматривает, что 70% товаров и услуг для реализации проекта будут приобретены у французской стороны. Зато 30% направят на покупку украинских или иностранных товаров.

Необходимость использования денег на водоснабжение Мариуполя появилась из-за того, что существующая схема водоснабжения уже устарела и требует значительных финансовых ресурсов для проведения ремонта и модернизации. Вода в Мариуполь поступает из реки Северский Донец, которая несколько раз пересекает линию разграничения, а сам город находится в самом конце цепи водоснабжения.



В Мариуполь вода поступает из реки Северский Донец

Стоит отметить, что кредит предоставляется на 30 лет с льготным периодом в 10 лет. Процентная ставка составит 0,8% годовых. Кроме того, кредит включает 1,2 миллиона евро на финансирование пособия по управлению проектами.

Напомним, что с 5 по 12 октября 2018 года на оккупированной территории Донецкой области более 230 человек отравились водой из водопровода – они жаловались на высокую температуру, тошноту и расстройство желудка. Также подтвердилась информация о массовом отравлении водой учащихся военного лицея Донецка: их – более 104 человек.