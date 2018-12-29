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      Кредит від Франції: на що Україна витратить 64 мільйона євро

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      Кредит від Франції
      Кредит від Франції / novostipmr.com

      Кабмін схвалив проект рамкової міжурядової угоди з Францією. Згідного цього проекту, Україна отримає 64 мільйона євро на відновлення постачання питної води у Маріуполі. Документ підписав уповноважений міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

      Про це повідомили у прес-службі Маріупольської міської ради на офіційному сайті.

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      Цей документ передбачає, що 70% товарів і послуг для реалізації проекту будуть придбані у французької сторони. Натомість 30% направлять на покупку українських або іноземних товарів.

      Необхідність використання грошей на водопостачання Маріуполя з'явилася через те, що наявна схема водопостачання вже застаріла і потребує значних фінансових ресурсів для проведення ремонту та модернізації. Вода в Маріуполь надходить з річки Сіверський Донець, яка кілька разів перетинає лінію розмежування, а саме місто знаходиться у самому кінці ланцюга водопостачання.

      У Маріуполь вода надходить з річки Сіверський Донець
      У Маріуполь вода надходить з річки Сіверський Донець

      Варто зазначити, що кредит надається на 30 років із пільговим періодом у 10 років. Відсоткова ставка становитиме 0,8% річних. Окрім того, кредит включає 1,2 мільйона євро на фінансування допомоги по управлінню проектами.

      Нагадаємо, що з 5 по 12 жовтня 2018 року на окупованій території Донецької області понад 230 людей отруїлися водою з водогону – вони скаржились на високу температуру, нудоту та розлад шлунку. Також підтвердилася інформація про масове отруєння водою учнів військового ліцею Донецька: їх – понад 104 особи.

      Теги: Новини України Новини Донецька Новини Маріуполя Кредит Гроші
      Джерело: 24 Канал
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