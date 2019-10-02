Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка

Финансовые учреждения ежедневно движутся вперед и предлагают своим клиентам все новые виды услуг. В частности в ломбарде теперь кредит можно получить безналичным способом, а также под залог криптовалют.

Кроме того, можно застраховать свою жизнь, не потратив ни копейки. Все эти услуги объединяют такие ключевые факторы, как актуальность, мобильность, комфорт и комплексное решение вопроса клиента.

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Безналичный кредит: что это такое

Получить кредит можно на платежную карточку, выпущенную любым банком Украины – такую услугу своим клиентам предоставляет сеть ломбардов "Скарбниця". Таким образом, финучреждение дает возможность получить максимальный уровень безопасности и комфорта, поскольку Вам больше не придется носить с собой значительную сумму наличных после получения кредита. Кроме того, на платежную карточку можно зачислить как всю сумму, так и только ее часть. И происходит это абсолютно безопасно.

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Для того, чтобы воспользоваться услугой, при оформлении кредита стоит сказать работнику ломбарда, что желаете получить деньги на свою платежную карту (заметим, что карта должна быть выпущенной только украинским банком). Далее Вы регистрируете ее – это занимает не более чем 3 минуты. И еще в течение 2-3 минут, собственно, и произойдет зачисление средств, о чем Вам поступит информация в SMS. И все это без всяких комиссий и дополнительных платежей.

Если же находитесь далеко, но Вам срочно понадобились деньги, "Скарбниця" предлагает еще одну интересную услугу дистанционного кредита на банковскую карту. Чтобы ею воспользоваться, необходимо зарегистрировать свою банковскую карточку в любом ломбардном отделении компании. Сделать это можно как во время оформления кредита, так и в другое удобное для Вас время. Сама же операция занимает не более, чем 3 минуты. А дальше, когда Вам срочно понадобится часть кредита, следует позвонить в контакт-центр на бесплатную линию по номеру 0 800 500 555 (звонки принимают в любое время суток). И в течение 5 минут деньги будут зачислены на карточку. А когда они поступят, Вы получите соответствующее SMS. Или воспользоваться личным кабинетом на сайте компании для самостоятельного отбора и погашения кредита.

Уникальный ломбард криптовалют: как он работает

Уникальную услугу – кредитование под залог самых популярных криптовалют с 2018 года предлагает компания "Скарбниця". Такие кредиты можно получить как под залог биткоина, так и еще более десяти видов криптовалют. С криптокредитом Вы храните цифровые активы и одновременно получаете свободные денежные активы, которые можно использовать как для вклада в ICO, майнинга, так и на текущие нужды.

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Это первый проект криптокредитования, который работает на 100% в рамках законодательства Украины. В то же время эта услуга является абсолютно простой, прозрачной и доступной для всех владельцев криптоактивов. Выдачу такого кредита оформляют с соответствующими договорами и необходимыми документами. А если возникли какие-то вопросы, поможет служба поддержки, работающая круглосуточно.

В рамках этой услуги Вы можете получить кредит на сумму до 50% от текущей стоимости криптовалюты сроком от 7 до 63 дней. Минимальная сумма кредита рассчитывается индивидуально для каждой криптовалюты, однако в среднем она составляет 100 гривен, зато максимальная является неограниченной. Полученный кредит перечисляется на банковскую карту или банковский счет. А погасить его можно с помощью банковской карты, в терминале или в отделении банка.

Что важно, криптовалюта хранится на корпоративных кошельках.

Как бесплатно можно застраховать свою жизнь

Благодаря уникальному проекту между компаниями "Скарбниця" и УНИКА Вы можете застраховать свою жизнь, не потратив на это ни копейки. В частности, если Вы уже пользуетесь услугами "Скарбниця", то можете обменять накопленные бонусы программы лояльности на страховую защиту своей жизни и здоровья. А если Вы новый клиент, то получаете такую защиту абсолютно бесплатно. А для постоянных клиентов воспользоваться этой услугой можно удаленно за несколько кликов. Займет вся процедура целиком несколько секунд.

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Для этого, прежде всего, следует с любого мобильного устройства зайти в Личный кабинет клиента компании "Скарбниця". Собственно здесь и можно списывать накопленные бонусы на страховую защиту от УНИКА. В зависимости от количества накопленных бонусов, предоставляются несколько различных вариантов страховых сумм.

К примеру, если у Вас уже есть 2 тысячи бонусов, Вы можете их обменять на страховую защиту с максимальной выплатой до 10 тысяч гривен. В случае 4 тысяч бонусов страховая сумма составит до 25 тысяч гривен. Максимально же можно застраховать свою жизнь на 50 тысяч гривен при наличии 8 тысяч бонусов. Срок действия страховой защиты составляет 1 год. В течение этого времени страховщик обязуется выплатить пострадавшей стороне сумму, предусмотренную договором.

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Заметим, что новым клиентам компания "Скарбниця" дарит 2 тысячи приветственных бонусов, и их также можно обменять на страховую защиту. Но имейте в виду, если в течение 5 дней с момента получения Вы не списали бонусы, они сгорают. Детали на сайте skarb.com.ua

*Термины "Компания "Скарбниця"", "Сеть ломбардов "Скарбниця"", "Ломбард "Скарбниця"" употребляется в значении всех юридических лиц и их обособленных подразделений, предоставляющих ломбардные услуги с использованием знака для товаров и услуг "СкарбницяТМ" на законных основаниях.