Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка

Фінансові установи щодня рухаються уперед і пропонують своїм клієнтам все нові види послуг. Зокрема у ломбарді тепер кредит можна отримати безготівковим способом, а також під заставу криптовалют.

Крім того, можна застрахувати своє життя, не витративши жодної копійки. Усі ці послуги об'єднують такі ключові чинники, як актуальність, мобільність, комфортність і комплексне вирішення питання клієнта.

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Безготівковий кредит: що це таке

Отримати кредит можна на платіжну картку, випущену будь-яким банком України – таку послугу своїм клієнтам надає мережа ломбардів "Скарбниця". Таким чином, фінустанова дає можливість отримати максимальний рівень безпеки та комфорту, оскільки Вам більше не доведеться носити з собою значну суму готівки після отримання кредиту. Крім того, на платіжну картку можна зарахувати як всю суму, так і лише її частину. І відбувається це абсолютно безпечно.

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Для того, щоб скористатися послугою, під час оформлення кредиту варто сказати працівнику ломбарду, що бажаєте отримати гроші на платіжну картку (Зауважимо, що картка має бути випущеною лише українським банком). Далі Ви її реєструєте – це займає не більше ніж 3 хвилини. І ще упродовж 2-3 хвилин власне й відбудеться зарахування коштів, про що Вам надійде інформація у SMS. І все це без жодних комісій і додаткових платежів.

Якщо ж перебуваєте далеко, але Вам терміново знадобилися гроші – "Скарбниця" пропонує ще одну цікаву послугу дистанційного кредиту на банківську картку. Щоб нею скористуватись, необхідно зареєструвати свою банківську картку в будь-якому ломбардному відділенні компанії. Зробити це можна як під час оформлення кредиту, так і в інший зручний для Вас час. Сама ж операція займає не більше, ніж 3 хвилини. А далі, коли Вам терміново знадобиться частина кредиту, слід зателефонувати в контакт-центр на безкоштовну лінію за номером 0800 500 555 (дзвінки приймають у будь-який час доби). І протягом 5 хвилин гроші буде зараховано на картку. А коли вони надійдуть, Ви отримаєте відповідне SMS. Або скористатися персональним кабінетом на сайті компанії для самостійного добору та погашення кредиту.

Унікальний ломбард криптовалют: як він працює

Унікальну послугу – кредитування під заставу найпопулярніших криптовалют з 2018 року пропонує компанія "Скарбниця". Такі кредити можна отримати як під заставу біткойна, так і ще понад десяти видів криптовалют. З криптокредитом Ви зберігаєте цифрові активи та одночасно отримуєте вільні грошові активи, які можна використати як для вкладання в ICO, майнинг, так і на поточні потреби.

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Це перший проєкт криптокредитування, який працює на 100% у межах законодавства України. Водночас ця послуга є абсолютно простою, прозорою та доступною для усіх власників криптоактивів. Видачу такого кредиту оформляють із відповідними договорами та необхідними документами. А якщо виникли якісь питання, допоможе служба підтримки, що працює цілодобово.

У межах цієї послуги Ви можете отримати кредит на суму до 50% від поточної вартості криптовалюти терміном від 7 до 63 днів. Мінімальна сума кредиту розраховується індивідуально для кожної криптовалюти, проте у середньому вона становить 100 гривень, натомість максимальна є необмеженою. Отриманий кредит перераховується на банківську картку чи банківський рахунок. А погасити його можна за допомогою банківської картки, у терміналі або у відділенні банку.

Що важливо, криптовалюта зберігається на корпоративних гаманцях.

Як безкоштовно можна застрахувати своє життя

Завдяки унікальному проекту між компаніями "Скарбниця" та УНІКА Ви можете застрахувати своє життя, не витративши на це жодної копійки. Зокрема, якщо Ви вже користуєтесь послугами "Скарбниці", то можете обміняти накопичені бонуси програми лояльності на страховий захист свого життя та здоров’я. А якщо Ви новий клієнт, то отримуєте такий захист абсолютно безкоштовно. А для постійних клієнтів скористатися цією послугою можна віддалено за кілька кліків. Займе вся процедура загалом кілька секунд.

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Для цього, передусім, слід з будь-якого мобільного пристрою зайти у Особистий кабінет клієнта компанії "Скарбниця". Власне тут і можна списувати накопичені бонуси на страховий захист від УНІКА. Залежно від кількості накопичених бонусів, надаються кілька різних варіантів страхових сум.

До прикладу, якщо у Вас вже є 2 тисячі бонусів, Ви можете їх обміняти на страховий захист з максимальною виплатою до 10 тисяч гривень. У разі 4 тисяч бонусів страхова сума становитиме до 25 тисяч гривень. Максимально ж можна застрахувати своє життя на 50 тисяч гривень за наявності 8 тисяч бонусів. Термін дії страхового захисту складає 1 рік. Протягом цього часу страховик зобов'язується виплатити постраждалій стороні суму, передбачену договором.

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Зауважимо, що новим клієнтам компанія "Скарбниця" дарує 2 тисячі вітальних бонусів, і їх також можна обміняти на страховий захист. Але майте на увазі, якщо протягом 5 днів з моменту отримання Ви не списали бонуси, вони згорають. Деталі на сайті skarb.com.ua

*Терміни "Компанія "Скарбниця", "Мережа ломбардів "Скарбниця"", "Ломбард "Скарбниця"" вживаються у значенні всіх юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, що надають ломбардні послуги з використанням знака для товарів і послуг "СкарбніцяТМ" на законних підставах.