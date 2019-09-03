Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди

Трапляються такі ситуації, що терміново потрібні гроші, і у таких випадках на допомогу приходять ломбарди. Адже тут швидко можна отримати кредит під заставу готівкою або на банківську картку.

Крім того, можна бути впевненим у тому, що ви майже 100% отримаєте кредит витративши всього кілька хвилин. А які ж умови ломбардів і що можна здати у ломбард – читайте далі.

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Ломбарди приймають не лише коштовності

Так, зазвичай ломбарди працюють з коштовностями та дорогоцінними металами, зокрема золотом, адже воно є універсальним предметом застави, який ніколи не знеціниться. Проте сьогодні у ломбарди можна здати не лише прикраси та дорогоцінні речі.

Більшість ломбардів приймає фактично все – від електроніки та побутової техніки до будтехніки та інструментів. Відтак, у ломбарди можна здати комп’ютерну техніку, мобільні телефони, телевізори, пилососи, мікрохвильові печі, кухонні комбайни, мультиварки, блендери, електричні чайники, "болгарки", шуруповерти, дрилі та електричні лобзики, а також велосипеди, скутери та багато іншого.

До прикладу, в ломбарді "Скарбниця" можна взяти кредит, під заставу таких предметів:

мобільні телефони;

різна техніка: побутова, офісна;

аудіо-, відео- та фотоапаратура;

будівельні інструменти;

рибальське спорядження;

годинники провідних світових виробників;

предмети мистецтва;

ювелірні прикраси із золота та срібла;

діаманти та багато іншого.

Крім того, "Скарбниця" запустила справді інноваційний проект не лише для українського, а й для світового ринку – "Промломбард". Це ломбард промислової та побутової техніки, будівельних матеріалів, торгового та сільськогосподарського обладнання. Також сюди можна передати у заставу автозапчастини.

Загалом у "Промломбарді" ви можете взяти кредит під заставу таких предметів:

будтехніка та інструменти;

електрика та освітлення;

обігрівачі та кондиціонери;

побутова техніка;

сантехніка;

торгове обладнання.

Сьогодні мережа "Промломбардів" від "Скарбниці" нараховує відділення у 5 містах України – Києві, Харкові, Хмельницькому, Кривому Розі та Львові. Щомісяця сюди звертаються близько тисячі клієнтів, а загальна сума виданих кредитів сягає близько 2 мільйонів гривень.

Як отримати кредит під заставу ?

Для того, щоб отримати кредит, варто мати з собою саму річ, під заставу якої ви бажаєте отримати кредит, державний документ, що посвідчує вашу особу, та ідентифікаційний номер. Упродовж 3-5 хвилин експерт оцінить ваш предмет застави та допоможе вибрати оптимальні умови кредитування. Крім того, можете отримати консультацію й телефоном, але у цьому випадку можливо дізнатися лише приблизну суму кредиту.

Ломбарди зазвичай ідуть назустріч людям, але бувають випадки, коли клієнт може отримати відмову у видачі кредиту. Здебільшого таке трапляється, коли ви принесли несправний пристрій, без зарядки або у неповній комплектації, не візьмуть і старі прилади, які використовують як засоби гігієни – до прикладу, електробритви. Також бажано приносити у ломбард техніку з усіма необхідними документами до неї, а якщо вона ще й перебуває на гарантії, то у такому разі її оцінна вартість зростає.

Скільки грошей можна отримати у ломбарді

Ціна речі у ломбарді є індивідуальною та її визначають лише за результатами ретельного огляду та оцінки експерта. Все залежить від того, в якому стані вона перебуває, також фахівець оцінює її комплектність, працездатність, зовнішній вигляд і наявність документів. Тобто, чим кращим є зовнішній вигляд речі, яку ви передаєте у заставу, та чим менше на ній слідів експлуатації, то тим вищою буде сума кредиту. Навіть якщо ви принесете у ломбард мобільний телефон середньої цінової категорії, але він перебуває у хорошому стані, то під його заставу можна отримати навіть більшу суму кредиту, аніж за пошарпаний наддорогий флагманський смартфон. Також автоматично збільшує суму кредиту наявність упаковки, гарантійних талонів, інструкції та іншої документації.

Зазвичай, оцінна вартість техніки – це приблизно до 80% від її ринкової ціни. Щоправда, щодня ви змушеними будете платити процентну ставку за користування кредитом. Становить вона у районі 1% від суми кредиту. Загалом ця ставка залежить від політики ломбарду (кожен має свої тарифи та пропозиції), а також від строку, протягом якого ви користуєтесь кредитом. Наприклад, у ломбарді "Скарбниця" діє акція "Кредитний кошик", за умовами якої клієнт має право отримати кредит всього під 0,49% в день від суми кредиту.

Ломбард "Скарбниця" може надати кредит на строк від одного до 63 днів максимум, але строк користування кредитом може бути продовжений необмежену кількість разів. Сплачуючи при цьому лише проценти за користування кредитом.

*Терміни "Компанія "Скарбниця", "Мережа ломбардів "Скарбниця", "Ломбард "Скарбниця"" вживаються у значенні всіх юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, що надають ломбардні послуги з використанням знака для товарів і послуг "СкарбніцяТМ" на законних підставах.