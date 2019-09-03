Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды

Бывают такие ситуации, что срочно нужны деньги, и в таких случаях на помощь приходят ломбарды. Ведь здесь быстро можно получить кредит под залог наличными или на банковскую карточку.

Кроме того, можно быть уверенным в том, что вы почти 100% получите кредит, потратив всего несколько минут. А какие же условия ломбардов и что можно сдать в ломбард – читайте дальше.

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Ломбарды принимают не только драгоценности

Да, обычно ломбарды работают с драгоценностями и драгоценными металлами, в частности золотом, ведь оно является универсальным предметом залога, который никогда не обесценится. Однако сегодня в ломбарды можно сдать не только украшения и драгоценные вещи.

Большинство ломбардов принимает фактически все – от электроники и бытовой техники до стройтехники и инструментов. Следовательно, в ломбарды можно сдать компьютерную технику, мобильные телефоны, телевизоры, пылесосы, микроволновые печи, кухонные комбайны, мультиварки, блендеры, электрические чайники, болгарки, шуруповерты, дрели и электрические лобзики, а также велосипеды, скутеры и многое другое.

К примеру, в ломбарде "Скарбниця" можно взять кредит под залог таких предметов:

мобильные телефоны;

разная техника: бытовая, офисная;

аудио-, видео- и фотоаппаратура;

строительные инструменты;

рыболовное снаряжение;

часы ведущих мировых производителей;

предметы искусства;

ювелирные украшения из золота и серебра;

бриллианты и многое другое.

Кроме того, "Скарбниця" запустила действительно инновационный проект не только для украинского, но и для мирового рынка – "Промломбард". Это ломбард промышленной и бытовой техники, строительных материалов, торгового и сельскохозяйственного оборудования. Также сюда можно передать в залог автозапчасти.

Всего в "Промломбарде" вы можете взять кредит под залог таких предметов:

стройтехника и инструменты;

электрика и освещение;

обогреватели и кондиционеры;

бытовая техника;

сантехника;

торговое оборудование.

Сегодня сеть "Промломбардов" от "Скарбныци" насчитывает отделения в 5 городах Украины – Киеве, Харькове, Хмельницком, Кривом Роге и Львове. Ежемесячно сюда обращаются около тысячи клиентов, а общая сумма выданных кредитов составляет около 2 миллионов гривен.

Как получить кредит под залог?

Для того, чтобы получить кредит, стоит иметь с собой саму вещь, под залог которой вы желаете получить кредит, государственный документ, удостоверяющий вашу личность, и идентификационный номер. В течение 3-5 минут эксперт оценит ваш предмет залога и поможет выбрать оптимальные условия кредитования. Кроме того, можете получить консультацию и по телефону, но в этом случае возможно узнать лишь примерную сумму кредита.

Ломбарды обычно идут навстречу людям, но бывают случаи, когда клиент может получить отказ в выдаче кредита. В основном такое случается, когда вы принесли неисправное устройство, без зарядки или в неполной комплектации, не примут и старые приборы, которые используют как средства гигиены – к примеру, электробритвы. Также желательно приносить в ломбард технику со всеми необходимыми документами к ней, а если она еще и находится на гарантии, то в таком случае ее оценочная стоимость растет.

Сколько денег можно получить в ломбарде

Цена вещи в ломбарде является индивидуальной и ее определяют только по результатам тщательного осмотра и оценки эксперта. Все зависит от того, в каком состоянии она находится, также специалист оценивает ее комплектность, работоспособность, внешний вид и наличие документов. То есть, чем лучше внешний вид вещи, которую вы передаете в залог, и чем меньше на ней следов эксплуатации, то тем выше будет сумма кредита. Даже если вы приносите в ломбард мобильный телефон средней ценовой категории, но он находится в хорошем состоянии, то под его залог можно получить даже большую сумму кредита, чем за потрепанный сверхдорогой флагманский смартфон. Также автоматически увеличивает сумму кредита наличие упаковки, гарантийных талонов, инструкции и другой документации.

Обычно, оценочная стоимость техники – это примерно до 80% от ее рыночной цены. Правда, каждый день вы будете вынуждены платить процентную ставку за пользование кредитом. Составляет она в районе 1% от суммы кредита. В общем эта ставка зависит от политики ломбарда (каждый имеет свои тарифы и предложения), а также от срока, в течение которого вы пользуетесь кредитом. Например, в ломбарде "Скарбниця" действует акция "Кредитная корзина", по условиям которой клиент вправе получить кредит всего под 0,49% в день от суммы кредита.

Ломбард "Скарбниця" может предоставить кредит на срок от одного до 63 дней максимум, но срок пользования кредитом может быть продлен неограниченное количество раз. Выплачивая при этом только проценты за пользование кредитом.

*Термины "Компания "Скарбниця", "Сеть ломбардов "Скарбниця", "Ломбард "Скарбниця" употребляются в значении всех юридических лиц и их обособленных подразделений, предоставляющих ломбардные услуги с использованием знака для товаров и услуг "СкарбницяТМ" на законных основаниях.