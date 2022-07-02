Российские оккупанты понесли просто безумные потери в войне с Украиной. Флагманский крейсер "Москва" – один из самых мощных ударов ВСУ по российским оккупантам.

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Троллинг россиян в супермаркете столицы

В одном из киевских супермаркетов решили потролить "вторую армию мира". Дно аквариума с рыбой украшает копия флагманского крейсера "Москва", потеря которого стала для российских оккупантов очень болезненным ударом.

Точный троллинг россиян / Фото Типичный Киев

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты попытались убедить свое недалекое население в том, что паническое бегство их остатков с острова Змеиный – это "жест доброй воли". Им не поверили даже россияне – они кричат о позоре и не верят в победу над Украиной.

Российские оккупанты снова атаковали Николаев, они запустили по городу 10 своих ракет. Мишенями врага являлись порт и объекты производственной инфраструктуры.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал искусную "помощь" наших воинов в "эвакуации" оккупантов из Змеиного. Точный удар – и россияне после новых потерь в панике сбегают с острова.

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