Російські окупанти зазнали просто шалених втрат у війні з Україною. Флагманський крейсер "Москва" – один із найпотужніших ударів ЗСУ по російських окупантах.
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Тролінг росіян у супермаркеті столиці
В одному з київських супермаркетів вирішили потролити "другу армію світу". Дно акваріума з рибою прикрашає копія флагманського крейсера "Москва", втрата якого стала для російських окупантів дуже болісним ударом.
Влучний тролінг росіян / Фото Типовий Київ
Війна Росії з Україною: останні новини
- Російські окупанти спробували переконати своє недалеке населення у тому, що панічна втеча їх залишків з острова Зміїний – це "жест доброї волі". Їм не повірили навіть росіяни – вони кричать про ганьбу й не вірять у перемогу над Україною.
- Російські окупанти знову атакували Миколаїв, вони запустили по місту 10 своїх ракет. Мішенями ворога були порт та об'єкти виробничої інфраструктури.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав майстерну "допомогу" наших воїнів в "евакуації" окупантів зі Зміїного. Влучний удар – і росіяни після нових втрат у паніці тікають з острова.
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