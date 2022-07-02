Російські окупанти зазнали просто шалених втрат у війні з Україною. Флагманський крейсер "Москва" – один із найпотужніших ударів ЗСУ по російських окупантах.

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Тролінг росіян у супермаркеті столиці

В одному з київських супермаркетів вирішили потролити "другу армію світу". Дно акваріума з рибою прикрашає копія флагманського крейсера "Москва", втрата якого стала для російських окупантів дуже болісним ударом.

Влучний тролінг росіян / Фото Типовий Київ

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти спробували переконати своє недалеке населення у тому, що панічна втеча їх залишків з острова Зміїний – це "жест доброї волі". Їм не повірили навіть росіяни – вони кричать про ганьбу й не вірять у перемогу над Україною.

Російські окупанти знову атакували Миколаїв, вони запустили по місту 10 своїх ракет. Мішенями ворога були порт та об'єкти виробничої інфраструктури.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав майстерну "допомогу" наших воїнів в "евакуації" окупантів зі Зміїного. Влучний удар – і росіяни після нових втрат у паніці тікають з острова.

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