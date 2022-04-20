По данным журналистов, Центральному военно-морскому музею Украины бывший флагман принадлежит уже с 15 апреля. По словам директора музея Сергея Воронова, теперь это не "Москва", а объект подводного культурного наследия №2064.

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"Москва" затонула в 50 километрах от украинского берега

В 2009 году Украина ратифицировала Международную конвенцию ЮНЕСКО от 2006 года, согласно которой все следы человеческой жизнедеятельности в исключительно экономических водах Украины являются ее собственностью.

К "Москве" можно организовать экспедицию, однако поднимать что-то из крейсера рискованно, ведь на нем много боеприпасов. Так что сначала должны поработать специалисты по подводному разминированию.

Интересно, что крейсер затонул неглубоко – там примерно 50 метров. Поэтому из-за огромных размеров судна теоретически палубу смогут увидеть даже начинающие дайверы.

Обратите внимание! Представители России пока заявлений о "судьбе" затопленного крейсера не делали. Москва не признает того, что в судно попали украинские ракеты, а также не сообщает о потерях личного состава.

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