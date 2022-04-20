За даними журналістів, Центральному військово-морському музею України колишній флагман належить вже з 15 квітня. За словами директора музею Сергія Воронова, тепер – це не "Москва", а об'єкт підводної культурної спадщини №2064.

До теми Матері зниклого матроса "Москви" кажуть, що син – живий, але чомусь він досі їй не подзвонив

"Москва" затонула за 50 кілометрів від українського берега

У 2009 році Україна ратифікувала Міжнародну конвенцію ЮНЕСКО від 2006 року, згідно з якою всі сліди людської життєдіяльності у виключно економічних водах України є її власністю.

До "Москви" можна організувати експедицію, проте підіймати щось з крейсера ризиковано, адже на ньому багато боєприпасів. Отож спочатку мають попрацювати фахівці з підводного розмінування.

Цікаво, що крейсер затонув неглибоко – там приблизно 50 метрів. Отож через величезні розміри судна теоретично палубу зможуть побачити навіть дайвери-початківці.

Зверніть увагу! Представники Росії наразі заяв щодо "долі" потопленого крейсера не робили. Москва не визнає того, що у судно поцілили українські ракети, а також не повідомляє про втрати особового складу.

До теми – як затопили крейсер "Москва": дивіться відео



