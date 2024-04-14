Об этом 24 Каналу рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что все произошло очень быстро. Уничтожить крейсер "Москва" удалось благодаря тому, что сошлись несколько факторов.
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Украинские военные постоянно дежурили, мониторили пространство и освещали ситуацию на море. И в конце концов вражеский крейсер был уничтожен.
На самом деле все здесь очень просто. Все эти процессы описаны в учебниках по физике. Крейсер "Москва" оказался тяжелее воды. Поэтому и утонул,
– сказал Плетенчук.
Как удалось уничтожить "Москву"
Как отметил Плетенчук, в определенный момент наши защитники заметили, что в зоне поражения находятся сразу несколько российских кораблей. Среди них был и крейсер "Москва".
Решение о поражении "Москвы" приняли почти сразу. Его согласовали с командованием обороны Юга и командованием Военно-морских сил. В целом вся операция длилась около часа.
Решили ударить. Это и сделали. Две ракеты "Нептун" попали в этот крейсер. И в результате многих факторов, среди которых была и надлежащая подготовка наших специалистов, и наличие украинского ракетного вооружения, удалось нанести серьезное огневое повреждение,
– подчеркнул Плетенчук.
Не стоит забывать и об общеизвестном российском разгильдяйстве, самоуверенности и плохой подготовке персонала. Это также помогло отправить корабль на дно. На следующий день украинская авиация, которую направили в район уничтожения "Москвы", подтвердила успешность операции.
Уничтожение "Москвы": кратко
- Крейсер "Москва" – вероятно, самая дорогая потеря России в войне против Украины. Известно, что его ориентировочная стоимость составляла около 750 миллионов долларов. Оккупанты не были готовы к такому удару.
- Командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа подробнее рассказал о крейсере "Москва". Этот корабль был чрезвычайно важным для оккупантов. Его считали гордостью России. Интересно, что "Москва" имела 7 этажей, лифт и бассейн.
- Интересно, что украинский пограничник, который послал "русский военный корабль" на острове Змеином, уже вернулся к службе. Из соображений безопасности его имя до сих пор засекречено.