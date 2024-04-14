Об этом 24 Каналу рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что все произошло очень быстро. Уничтожить крейсер "Москва" удалось благодаря тому, что сошлись несколько факторов.

Смотрите также Иллюзия жизнедеятельности․ В каком состоянии находятся корабли российских ВМС – документы

Украинские военные постоянно дежурили, мониторили пространство и освещали ситуацию на море. И в конце концов вражеский крейсер был уничтожен.

На самом деле все здесь очень просто. Все эти процессы описаны в учебниках по физике. Крейсер "Москва" оказался тяжелее воды. Поэтому и утонул,

– сказал Плетенчук.

Как удалось уничтожить "Москву"

Как отметил Плетенчук, в определенный момент наши защитники заметили, что в зоне поражения находятся сразу несколько российских кораблей. Среди них был и крейсер "Москва".

Решение о поражении "Москвы" приняли почти сразу. Его согласовали с командованием обороны Юга и командованием Военно-морских сил. В целом вся операция длилась около часа.

Решили ударить. Это и сделали. Две ракеты "Нептун" попали в этот крейсер. И в результате многих факторов, среди которых была и надлежащая подготовка наших специалистов, и наличие украинского ракетного вооружения, удалось нанести серьезное огневое повреждение,

– подчеркнул Плетенчук.

Не стоит забывать и об общеизвестном российском разгильдяйстве, самоуверенности и плохой подготовке персонала. Это также помогло отправить корабль на дно. На следующий день украинская авиация, которую направили в район уничтожения "Москвы", подтвердила успешность операции.

Уничтожение "Москвы": кратко