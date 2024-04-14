Про це 24 Каналу розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що все відбулося надзвичайно швидко. Знищити крейсер "Москва" вдалося завдяки тому, що зійшлися кілька факторів.
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Українські військові постійно чергували, моніторили простір та висвітлювали ситуацію на морі. І зрештою ворожий крейсер був знищений.
Насправді все тут дуже просто. Усі ці процеси описані в підручниках з фізики. Крейсер "Москва" виявився важчим за воду. Тому і втопився,
– сказав Плетенчук.
Як вдалося знищити "Москву"
Як наголосив Плетенчук, в певний момент наші захисники помітили, що в зоні ураження перебувають одразу кілька російських кораблів. Серед них був і крейсер "Москва".
Рішення про ураження "Москви" ухвалили майже одразу. Його погодили із командуванням оборони Півдня та командування Військово-морських сил. Загалом уся операція тривала близько години.
Вирішили завдати ураження. Це й робили. Дві ракети "Нептун" поцілили в цей крейсер. І в результаті багатьох факторів, серед яких була і належна підготовка наших фахівців, і наявність українського ракетного озброєння, вдалося завдати серйозного вогневого пошкодження,
– наголосив Плетенчук.
Не варто забувати і про загальновідоме російське нехлюйство, самовпевненість та погану підготовку персоналу. Це також допомогло відправити корабель на дно. Наступного дня українська авіація, яку направили в район знищення "Москви", підтвердила успішність операції.
Знищення "Москви": коротко
- Крейсер "Москва" – чи не найдорожча втрата Росії у війні проти України. Відомо, що його орієнтовна вартість становила близько 750 мільйонів доларів. Окупанти не були готові до такого удару.
- Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа детальніше розповів про крейсер "Москва". Цей корабель був надзвичайно важливим для окупантів. Його вважали гордістю Росії. Цікаво, що "Москва" мала 7 поверхів, ліфт та басейн.
- Цікаво, що український прикордонник, який послав "рускій воєнний корабль" на острові Зміїному, вже повернувся до служби. З міркувань безпеки його ім'я досі засекречене.