Нагадаємо, що спочатку цю фразу приписували морському піхотинцеві Роману Грибову. Невдовзі стало відомо, що екіпаж крейсера "Москва" пророче послав військовий Держприкордонслужби.

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Продовжує боронити Україну

Як ми вже зауважили, ім'я цього прикордонника тримають у секреті. Це роблять для того, щоб вберегти його життя. Відомо, що він продовжує боронити нашу країну. Причому його колеги заявляють, що він не сподівався на такий резонанс, який викликала його фраза.

Він дуже скромний хлопець. Звісно, що коли вони були в полоні, вони не могли навіть для себе уявити, що вони зробили. Наскільки це підняло дух Україні, наскільки це підняло дух всьому світу. Він був, ну звісно шокований,

– наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він також зауважив, що ані Держприкордонслужба, ані Збройні Сили України не могли назвати ім'я нашого відчайдушного героя. Зокрема тоді, коли вони перебували у полоні, щоб не загрожувати їхньому життю. За словами Демченка, ворог займався активними пошуками того, хто послав екіпаж крейсера "Москва".

Запис перемовин робили інші прикордонники

Зауважимо, що ми могли б ніколи не дізнатися про цю легендарну фразу. Але запис перемовин зробили прикордонники з іншого підрозділу, який базувався на материковій Україні у Вилковому на Одещині. Їх від острова Зміїний відділяло якихось 50 кілометрів. І саме завдяки їм ми почули фразу, яка стала легендарною.

"Наші військовослужбовці чули все, що відбувається по радіоперемовинах наших хлопців з кораблями і катерами Росії, які перебували навколо острова. Зробили цей запис і надалі вже спочатку Україна, а потім вже весь світ почув ставлення українських захисників до тієї агресії", – підкреслив Демченко.

Наостанок нагадаємо, що 13 квітня відзначають річницю знищення крейсера "Москва". Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що мрії Кремля про десант на Одесу залишилися у минулому. Він додав, що тепер ворог може хіба боягузливо обстрілювати мирних громадян нашої держави з повітря.