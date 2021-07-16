Такое мнение высказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. По его мнению, украинский язык должен выйти из политического поля и находиться на уровне обязательного элемента конституционного строя.

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Новые языковые нормы являются прорывом

По словам Креминя, в январе 2021 года вся сфера обслуживания перешла на украинский язык. Тогда некоторые очень волновались по поводу того, что это может разжечь межнациональную рознь внутри страны, однако этого не произошло.

Уже новые языковые нормы являются прорывом для граждан, так как это подтверждает, что украинского языка становится больше во всех сферах.

Это огромный прорыв для утверждения украинского языка,

– подчеркнул языковой омбудсмен.

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Креминь рассказал о новых нормах языкового закона: смотрите видео

Что этому предшествовало