Таку думку висловив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. На його думку, українська мова повинна вийти з політичного поля й перебувати на рівні обов'язкового елементу конституційного ладу.

До теми Української буде більше: почали діяти нові норми мовного закону

Нові мовні норми є проривом

За словами Кременя, у січні 2021 року уся сфера обслуговування перейшла на українську мову. Тоді дехто дуже хвилювався з приводу того, що це може розпалити міжнаціональну ворожнечу всередині країни, однак цього не сталося.

Вже нові мовні норми є проривом для громадян, адже це підтверджує, що української мови стає більше у всіх сферах.

Це величезний прорив для утвердження української мови,

– наголосив мовний омбудсмен.

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Кремінь розповів про нові норми мовного закону: дивіться відео

Що цьому передувало